搞怪！奧地利藝術家「一分鐘雕塑」四大展區惡搞觀眾　台灣北美館征服台北101

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)搞怪的奧地利藝術家歐文．沃姆展覽「一分鐘台北」首度於台灣曝光，除了回顧20年經典作品，並以台北知名地標為靈感，現地創作系列雕塑，更讓民眾可以過癮攀爬台北101，將於4月2日起台北市立美術館登場。

奧地利藝術家歐文．沃姆（Erwin Wurm）以顛覆傳統聞名國際，個展「一分鐘台北」由傑宏．尚斯（Jérôme Sans）出任策展人，2000年台北雙年展「無法無天」時，尚斯曾邀請沃姆來台展出，兩人暌違20年再度攜手合作，更加入Vogue操刀時尚攝影，讓創作變得更多元前衛。

沃姆於1980年代後期發展出表演性藝術計畫「一分鐘雕塑」（One Minute Sculptures）最為人所知，參與者受邀以不常見的動作或姿勢與日常物品互動，擺出奇異的姿態，藝術家透過表演、錄像、繪畫、攝影等不同媒材，不斷地挑戰雕塑的古典及神聖化概念，轉換成可集體分享、具表演性的生活經驗。



北美館館長林平（右）與策展人（中）及藝術家進行視訊通話（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



「一分鐘雕塑」要求觀眾照著指引擺出姿勢和日用品一起靜置變雕塑品（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

沃姆接受Vogue採訪時表示，「一分鐘雕塑」可以是10秒或2分鐘都行，一分鐘只是要表示短時間，多數包含一個人和一件日常物品，擺出怪異、奇特有趣的位置與狀態，他們展現出的是矛盾與怪誕，其實就是心理問題，有時是哲學問題或社會議題。

此次，展覽共分四大部分，包含「一分鐘雕塑」、「表演雕塑」、「攀登101」、台北及維也納系列攝影，其中，部分的攝影作品也使用台灣模特兒及本地道具，像是藍白拖、臉盆、水桶等，混搭物品是多元想法的呈現方式，也是一種藝術家十分樂在其中的跨文化狀態。

策展人尚斯表示，「一分鐘台北」是過去與現在、個人和集體經驗的交織，意圖將雕塑重新定義、擴展，甚至翻轉成一種參與和玩耍的媒介，藉此探詢我們存在與觀看的方式。

北美館強調，基於防疫需求，展覽中「一分鐘雕塑」系列將先由現場工作人員進行互動演示，後續將視情況評估是否開放觀眾參與，最新消息請前往官網及臉書專頁查詢。

讓我們搶先來逛逛展場吧！

台北戶外雕塑Ｘ維也納室內雕塑



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

2000年沃姆為台北雙年展所創作的「台北戶外雕塑」（Outdoor Sculptures Taipei）與新作「維也納室內雕塑」 （Indoor Sculptures Vienna）並置呈現，兩件相距20年的系列攝影成為相互參照的線索。沃姆在台北及其居住的城市，分別於戶外及室內探索人與物的不尋常或偶然姿態，以瞬時的表演來應對當今生活的稍縱即逝，藉此回望他與台北之間的交會脈絡。

限地製作Ｘ攀登101



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

建築是沃姆一直以來樂於探究的領域。擷取自台北地標101節節高升的造型，限地製作「攀登101」（Climbing Taipei 101）於展間中豎立起彷彿從地底貫穿直上的結構，將僅能遠望的地標建築近距離再現於觀者面前，讓他們在觸碰、攀爬之際感受建築體尺度與自身的相互關係。

表演雕塑台北限定版



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

「表演雕塑」（Performative Sculptures）系列作品的台北版，由表演者依照指示操演動作、施加於台灣著名地標建築的泥塑模型上，使其產生形變。表演的紀錄影片將與風乾定型的雕塑在展覽中一同陳列，沃姆透過肢體展演再形塑建物模型的過程，思索社會符號、意識型態、行為以及認同之間的衝突與關連。

一分鐘雕塑



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

「一分鐘雕塑」系列開放參與者踏上擺放日常物件的展台、依照文字和繪畫指示，以異於往常的方式與其互動，如把頭放進冰箱冷卻、將身體平躺於幾顆網球上等，形成有趣的臨時雕塑。以雜耍般樣態展示自己、用肢體語言扭曲物件原本的用途，沃姆藉此形成對日常生活侷限的一種抗衡。「文字雕塑」（Word Sculptures）系列，則透過參與者在朗讀出聲的瞬間，將文字變幻成彷彿具體形現於空間中的流動雕塑。人們可以在展場欣賞、參與創作，亦或短暫化身為展品，以行動重塑雕塑的形貌。