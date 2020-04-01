【武漢肺炎】化危機為轉機 游盈隆：台灣提振國際聲勢之契機

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）挾著高票數連任的總統蔡英文，執政之路卻遭逢武漢肺炎此一巨大變數。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡政府當須把握此一契機，化解兩岸危機、推動改革，並提振台灣國際地位。

游盈隆1日在臉書貼文中，從三大危機、五大面向點出台灣未來四年應如何因應與布局。

他認為，疫情將使兩岸關係進入空前脆弱期。中國共產黨面臨社會失序與經濟壓力，加上台灣抗中情緒仍然激昂，此時兩岸關係只會更緊張，蔡英文當選時提出的「蔡習會」願景，不可能成真。再者，兩岸關係跌至低谷之際，中共若武力犯台，國軍能否抵擋共軍侵略？國軍作戰能力、武器裝備、兵力來源與作戰指揮系統，恐怕都將面臨嚴厲考驗。

另一危機則為經濟層面。新型冠狀病毒在全球肆虐，無一倖免，各國已然有進入經濟大蕭條的準備，台灣也難逃此劫，規模勢必超越SARS與2008年金融海嘯。蔡政府除了對抗疫情，也亟需因應中小企業倒閉、經濟負成長、高失業率、物價飆漲等隨之而來的衝擊。

危機政府，並不意味未來希望渺茫。

游盈隆提到，中國在武漢肺炎疫情中，成了眾矢之的。反之，台灣表現亮眼，獲國際肯定，更讓全球意識到中國在國際社會中孤立台灣的不合理性。蔡英文必須把握此一契機，爭取台灣加入聯合國、成為世衛組織正式觀察員，捍衛台灣尊嚴。

內政方面，他認為蔡政府必須推動司法改革與憲政改革，讓人民對政府重拾信心，並透過內閣改組，為政府帶來新氣象，「用人唯才，不可用人唯親」，並思考組成大聯合政府、邁向協商式民主的可能性。他也相信，蔡英文若能特赦前總統陳水扁，「定會大大鼓舞台灣人心，創造出台灣歷史新機運」。