北京「大外宣」強指義大利為疫情源頭 義記者怒嗆：要討戰爭賠償！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎爆發以來，中國企圖藉由大外宣手法，將病毒起源國「甩鍋」給義大利及美國。義大利記者憤而發長文駁斥中國，表示義大利人對於中國各種「造謠」感到相當憤怒，要向北京當局追討「戰爭損害賠償」。

一名義大利記者馬里諾（（Francesca Marino））撰寫《為什麼我們義大利人對北京不滿，而且要追討戰爭賠償》長文，內容提到，義大利政府及民眾除了要承受武漢肺炎帶來的極大衝擊外，還得忍受北京當局「讓人作嘔的宣傳」。

馬里諾表示，在中共的示好下，義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）先是在臉書上大讚中國「捐贈」的醫療物資，中國「五毛」們再裝成義大利人在臉書轉發「讚揚北京協助義大利」等內容。

之後中國外交部發言人趙立堅在推特上發佈造假影片，內容居然是「義大利人在羅馬播放中國國歌，許多義大利人在陽台高呼「感謝中共」」，讓馬里諾相當憤怒。

「該影片一看就是假的，義大利人不太可能聽懂中國的國歌，但就算騙局被拆穿，中國的「大外宣」行動依舊進行著」，馬里諾說。

文章內容提到，在「感謝中共」宣傳失敗後，中國官媒開始大肆造謠，片面截取義大利病毒學家的訪談內容，指稱「義大利去年11月就已經出現不明肺炎患者」，企圖將病毒源頭「甩鍋」在義大利頭上，讓義大利人相當生氣。

中國爆發武漢肺炎疫情以來，政府掩蓋疫情、阻止吹哨人說出真相，更透過審查制度使網民噤聲，導致疫情擴散蔓延至全世界，造成85萬確診個案，4萬2千多人死亡。

北京當局還企圖透過「大外宣」表示中國成功控制疫情，呼籲全球「抄中國的抗疫作業」。

文章指出， 由於當義大利的醫師護士在疫情前線奮戰，筋疲力盡，民眾被迫在家隔離的同時，還得忍受北京當局的侮辱。

馬里諾表示，中國政府的失能導致肺炎病毒擴散全球，無民主、不透明且具侵略性的經濟戰略及帝國主義，釀成一場全球疫情風暴。

馬里諾在文章最後寫道，「我們應該向中國追究責任，除了要求經濟及道德賠償外，還應該要求戰爭損害賠償，如果這不是場戰爭，那是什麼呢？」