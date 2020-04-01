「Hey幼!動起來」 新北專屬幼兒健康操邀親子在家一起動

新北市教育局特別邀請南強工商表演藝術科與新北市幼 教老師一同編創健康操，發表專屬幼兒健康操-「 新北健康Follow Me」，讓幼兒能透過活潑的音樂及簡單動作， 達到肢體活動前的暖身效果， 防疫期間也鼓勵幼兒及家長在家一起動一動，增加免疫力，還可上傳 運動影片至新北學Bar參加抽獎活動， 活動時間只到109年4月7日中午12點!(網址https:/ /www.facebook.com/ntpcedugov/ posts/2635383010039823)

張明文局長表示，健康體能來自從小培養的運動好習慣，除了推出「 新北健康Follow Me」專屬幼兒健康操之外，新北市也編纂運動遊戲百科、 創藝肢體動一動等教材， 希望幼兒園教師能在課程中設計符應教育部《 幼兒園教保活動與課程大綱》中「身體動作與健康」 領域之課程內容， 讓孩子每天進行30分鐘以上出汗性大肌肉活動時間。

「新北健康Follow Me」歌曲由南強工商表演藝術科與新北市幼教老師合作編創， 活潑輕快的曲風加上簡單易上口的歌詞， 讓幼兒園師生每天可以開心的唱跳做健康操， 每日進行30分鐘大肌肉活動前5分鐘的暖身活動， 只要做完簡單暖身後跳一遍健康操，就能提升肌肉熱度與心跳率， 輕鬆達到健康運動的效果。

「幼兒教學版」健康操參考了日本早稻田大學前橋 明教授之《0-5歲幼兒運動遊戲百科》 以及國立清華大學幼兒教育學系劉淑英教授編製《創藝肢體動一動》 影音教材編創歌曲動作， 並由新北市的幼教老師詳盡解說健康操分解動作，透過分解影片， 可以讓幼兒們可以跟著老師一舉手一投足學習正確的體操動作， 確實達到運動熱身效果。

教育局表示，透過「新北健康Follow Me」幼兒健康操，除了讓幼兒在幼兒園落實每日30分鐘大肌肉活 動的課前暖身活動，透過運動增強抵抗力外， 也希望家長及孩子在防疫之餘不忘運動的重要性， 鼓勵家長帶著孩子在家一起跟著影片動起來，達到「多動多健康、 越動越健康」的目標！