「Hey幼!動起來」 新北專屬幼兒健康操邀親子在家一起動

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局特別邀請南強工商表演藝術科與新北市幼教老師一同編創健康操，發表專屬幼兒健康操-「新北健康Follow Me」，讓幼兒能透過活潑的音樂及簡單動作，達到肢體活動前的暖身效果，防疫期間也鼓勵幼兒及家長在家一起動一動，增加免疫力，還可上傳運動影片至新北學Bar參加抽獎活動，活動時間只到109年4月7日中午12點!(網址https://www.facebook.com/ntpcedugov/posts/2635383010039823)
張明文局長表示，健康體能來自從小培養的運動好習慣，除了推出「新北健康Follow Me」專屬幼兒健康操之外，新北市也編纂運動遊戲百科、創藝肢體動一動等教材，希望幼兒園教師能在課程中設計符應教育部《幼兒園教保活動與課程大綱》中「身體動作與健康」領域之課程內容，讓孩子每天進行30分鐘以上出汗性大肌肉活動時間。
「新北健康Follow Me」歌曲由南強工商表演藝術科與新北市幼教老師合作編創，活潑輕快的曲風加上簡單易上口的歌詞，讓幼兒園師生每天可以開心的唱跳做健康操，每日進行30分鐘大肌肉活動前5分鐘的暖身活動，只要做完簡單暖身後跳一遍健康操，就能提升肌肉熱度與心跳率，輕鬆達到健康運動的效果。
「幼兒教學版」健康操參考了日本早稻田大學前橋 明教授之《0-5歲幼兒運動遊戲百科》以及國立清華大學幼兒教育學系劉淑英教授編製《創藝肢體動一動》影音教材編創歌曲動作，並由新北市的幼教老師詳盡解說健康操分解動作，透過分解影片，可以讓幼兒們可以跟著老師一舉手一投足學習正確的體操動作，確實達到運動熱身效果。
教育局表示，透過「新北健康Follow Me」幼兒健康操，除了讓幼兒在幼兒園落實每日30分鐘大肌肉活動的課前暖身活動，透過運動增強抵抗力外，也希望家長及孩子在防疫之餘不忘運動的重要性，鼓勵家長帶著孩子在家一起跟著影片動起來，達到「多動多健康、越動越健康」的目標！