春天限定好味道 平溪珠蔥淡雅香

珠蔥入口鮮翠甘甜，如同春天一般討喜， 具淡雅的蔥香、卻少青蔥的嗆辣口感，受男女老少喜愛。 珠蔥的根部，就是用來炸成油蔥酥的「紅蔥頭」， 是傳統台式料理中不可或缺的佐料，紅蔥頭味道雖濃郁， 其地上部珠蔥卻相對淡雅清甜，吃完口齒留香。

平溪為新北市珠蔥主要產地，當地黃春長原從事修車板金業， 因公司轉型縮編，順勢返家從農， 在大嫂提議下決定以適合在地氣候的珠蔥入門學起， 起初自己也以玩票性質來種植，因缺乏農事經驗， 每當下雨天肥料含水量過高，珠蔥倒伏不起， 夏天天氣過熱生長緩慢、冬天發不出芽來成長瘦小等窘境都遇遍了， 反激起鬥志鑽研，經過幾年摸索及經驗累積， 現在自有一套栽培心法，黃春長表示， 種植前先把紅蔥頭地上部修剪乾淨，泡水以提升發芽率及整齊度， 土壤則事先翻鬆，種植後覆土以提升土溫並促進發芽速度。 穩定生產後，消費者也常誇讚他的珠蔥口感鮮甜品質優良， 令他覺得十分有成就感，現在可說是平溪珠蔥達人， 蔥園目前一星期生產150至200斤珠蔥， 除了每週固定訂購的客人外， 板橋海釣族餐廳及瑞芳瑞濱餐廳也都是長期合作的客戶， 珠蔥可說是供不應求。

平溪農會理事長胡正吉表示，平溪地區因氣候適宜， 生產的珠蔥質地特別細緻，且本身沒蟲害無需用藥， 是一項安全健康的農產品，一年四季都可採收， 但又以春天最鮮嫩的口感為最佳， 不管生吃或是簡單烹調的珠蔥炒蛋，都是春天限定的美味。

農業局長李玟表示，新北市有許多優質農特產品， 為了降低農友生產成本，農業局持續辦理農業生產資材補助， 提高農作物生產量及品質。珠蔥就是春季最具代表農特產之一， 歡迎大家到平溪走走品嚐珠蔥料理， 如欲購買當季最鮮甜的珠蔥可詳洽平溪區農會，電話(02) 2495-1051。