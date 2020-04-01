臺灣證券交易所：證交所無懼疫情，攜手寬量國際，創新線上引資

為搭建臺灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，臺灣證券交易所與寬量國際財務顧問公司（QIC）、群益金鼎證券將於4月6至10日共同舉辦「Taiwan CEO Week On Air」線上臺灣投資說明會，首度採用連線參與方式，讓33家與會的臺灣上市、上櫃及興櫃公司CEO，能在防疫期間超越地域限制，暢通無礙與國際機構投資人對談。

證交所每年於國內及國際重要金融中心舉辦臺灣投資說明會，向國際法人推介臺股優勢與投資價值。過去國際法人偏好與投資對象面對面交流，因此說明會皆以實地進行。近期受到新冠肺炎疫情影響，眾多實體會議取消或延期，連帶影響我國上市櫃公司與國際法人交流機會，對中小型公司而言，衝擊更為明顯。此回證交所聯合業者無畏疫情主動出擊，以創新數位方式舉辦一連五日的大型線上投資說明會，不但匯集我國半導體、電子、傳產及金融產業上市櫃公司，也一舉擴大邀請全球機構投資人共襄盛舉。

投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行會談外，亦將舉辦線上實況專題演講，由證交所及國際財經專家向與會投資人說明臺股投資優勢。

證交所高度重視各方市場參與者的權益，即使在防疫期間，市場服務亦未曾中斷，反而藉此機會，檢視如何運用科技降低資本市場活動成本，全力維護我國上市公司與投資人權益。目前證交所已規劃完整線上服務配套方案，自今年二月以來，陸續舉辦線上公司治理評鑑宣導課程，便利上市公司了解我國公司治理評鑑制度最新發展；並協助上市公司舉辦線上法說會，讓國內投資人可透過WebPro 3.0影音傳播網轉播取得公司最新財務業務資訊，國內市場溝通順暢無虞。

本次進一步舉辦線上臺灣投資說明會，是證交所服務上市公司及海外機構法人的一大創新，對部分較需支援國際行銷的中小型企業而言，更是重要的工具資源，預計可協助眾多上市櫃公司聯合向國際招手，在當前全球金融市場波動之際，讓臺股持續發光。