防疫自我保護 網搜熱門保健素材及認證產品成趨勢

2020新型冠狀病毒疫情擴散造成人心惶惶，除了外在環境勤加清潔消毒之外，從網路熱搜中也發現，民眾開始注意到提升內在自我防護力的保健素材，如益生菌、雞精、維生素、藻類、蜂膠和多醣體等，而在琳瑯滿目的產品選擇中，有經過「認證」的產品，更是讓民眾較有安全感的優先選擇。

「SNQ國家品質標章」是國內營養保健食品重要的品質安全把關機制，通過SNQ認證的保健產品，對消費者而言是一個更有保障的選擇，對產業而言則有助於品質精進、自我提升，「國家生技醫療品質獎」則是目前國內生醫界最具權威與公信力的評選機制，並有台灣生醫奧斯卡之稱，通過SNQ的產品，方有競逐本獎之資格。

SNQ的驗證內容，從產品原料、工廠製程、成品標示、安全衛生檢驗到市場佈局等，都是評審委員會加以評核和提點的範疇。疫情期間，適合潛心穩健地強化產品特點，因此歡迎想以專業性推廣產品者加入SNQ，用「科學實證」證明你的好，為產品品質加值、為行銷加乘，讓使用者主動靠近你。營養保健食品類申請報名共有二梯次，分別為5月31日及8月31日，詳情及其他類的產品參與請參閱SNQ網站（http://www.snq.org.tw），或洽詢SNQ推廣中心(02)2655-7888分機612張卉妮專案經理。