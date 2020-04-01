防疫在家久坐恐更憂鬱 研究：運動有益身心健康

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）清明連假即將展開，防疫時期民眾盡量少出門，但是又擔心孩子玩電動或上網的時間因此增加，根據2020年2月發表於《柳葉刀精神病學》期刊的研究指出，青少年久坐時間增加，會提高罹患憂鬱風險。專家提醒，每隔30分鐘一定要站起來活動，避免憂鬱。

由英國倫敦大學學者進行的一項研究，選自《布里斯托大學90年代兒童世代研究》中的4,257名青少年，受訪者於12歲、14歲及16歲時佩戴加速度感測器，在三天內至少追蹤其運動狀況10個小時，透過加速度感測器評估受訪者從事輕度活動、中度體能活動或者久坐，測量其憂鬱狀況。

結果發現，受訪者在12-16歲間，總身體活動量降低，若每天增加60分鐘的久坐行為，18歲時測量憂鬱分數增加了，如每天增加一小時的輕度活動，憂鬱分數則降低。持續出現較長時間久坐者，18歲時測憂鬱分數則高出28.2%。

桃園療養院兒童精神科醫師陳質采指出，從公衛角度而言，通常認為增加年輕人的活動主要是為了身體健康，例如提高協調技巧或骨骼強度，卻很少注意到運動對心理健康也有實證的效益。

另外，輕度活動一般指在日常生活中經常進行的活動，如隨意走動(購物，在家裡、學校走來走去)、鋪床、進餐，準備食物、帶狗散步、園藝和洗碗等。這些類型的活動較為可行但因缺乏結構，此研究也提供了青少年憂鬱症防治具體可行的方向。