路易莎秉持「職人精神」從咖啡延伸至茶飲，業界首創邀請到日本第一茶匠 森田治秀擔任監製，為路易莎調製專屬獨家配方，嚴選正宗京都宇治100%一番抹茶極品，於4/1日聯手推出全新系列「100%一番京都宇治抹茶飲品」、與甜點界抹茶LV的「金天閣抹茶甜點」，同時，陸續推出日本直送銷售NO.1的茶之環「滿月抹茶蛋糕」等伴手禮，使用一公斤五萬日圓的頂級「金天閣抹茶粉」，並且本著平價精品的精神，提供消費者超值優惠輕鬆品嚐到日本頂級道地的京都宇治抹茶濃郁美味！

「一番茶」是指每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，路易莎不惜重本全部採用上等一番抹茶調製飲品，不同於市面上採用二番、三番或四番的抹茶飲品，也是大型連鎖餐飲業唯一敢標榜並推出「100%一番抹茶飲品系列」－「100%一番抹茶鮮奶」、「100%一番抹茶鮮奶冰沙」、「100%一番特濃い抹茶鮮奶」、「100%一番抹茶咖啡拿鐵」四種。

同時，推出日本第一茶匠採用100%一番抹茶調製的「金天閣抹茶粉」極品，製作甜點「金天閣抹茶慢烤巧克力」、「金天閣濃い抹茶派」、「金天閣抹茶布朗尼」等三種，日後將持續推出各種抹茶精品，要讓抹茶控們好好大吃「一番」！

路易莎並於4/1日推出最日式純正的「宇治抹茶季」，抹茶系列飲品及甜點，黑卡會員獨享88折優惠。此外，期間限定門市販售（官網公告為準）日本直送最暢銷的伴手禮系列，更提供驚喜優惠價格，例如茶之環「滿月抹茶蛋糕」使用一公斤五萬日圓的頂級「金天閣抹茶粉」，獲得第一茶匠評鑑NO.1、日本樂天網站評選NO.1、代購價高達＄1233元。

路易莎特別針對即將到來的母親節，推出4/15前限量預購最優價＄599元；抹茶／焙茶費南雪、特濃抹茶捲餅網路代購價＄660元，提供超優價僅＄399元，而第一茶匠 森田治秀監製研發三年精心調製的宇治抹茶巧克力、宇治焙茶巧克力，更是推出最優嘗鮮價＄199元。

史無前例的【日本第一茶匠 森田治秀】專研茶道超過半世紀 因疫情而取消來台分享茶道

1951年生於京都府的【日本第一茶匠 森田治秀】，從19歲開始學習茶葉鑑定技術，憑藉過人的品味和嗅覺，就獲得史上第一位初次參加【日本全國茶審查競技大會】（當時19 歲）就得冠軍，更是史上最年輕且是史無前例三度獲得被譽為日本食品界金牌獎的【日本農林水產大臣賞】，榮膺日本第一茶匠的稱號，獲獎無數包括【日本全國茶審查競技大會】三屆冠軍，【京都府茶審查技術競技大會】五屆冠軍。路易莎本來預計三月邀請他到台灣分享茶道，現因疫情而暫時取消。

「台灣⇄京都」橫跨千里尋茶 嚴選京都宇治170多年歷史的知名茶廠─堀田勝太郎商店

路易莎致力發展成為職人的品牌及通路，而抹茶就像咖啡一樣，在台灣擁有眾多愛好者，更是日本職人的代表作品，但在台灣卻成為偶而為之的期間限定產品，缺乏有深度的長期規劃推廣。路易莎創辦人黃銘賢認為：「好的商品必從優質原料著手，並且堅持職人的精神完成作品。」於是去年即開始籌畫並率團親赴京都宇治尋訪在地茶廠、深入了解抹茶種植和製茶技術，並且上山察訪茶園。

最終邀請到日本第一茶匠 森田治秀擔任路易莎的抹茶系列產品監製，嚴選京都宇治擁有170多年歷史，已承襲四代（社長堀田真史）的知名茶廠─堀田勝太郎商店，採用頂級「100%一番抹茶」研製飲品及「金天閣抹茶」甜點。

除了嚴選優質物料外，路易莎更力邀日本第一茶匠 森田治秀的團隊，京都宇治知名甜點職人 長谷川裕次來台技術交流，親自調配指導如何提升抹茶甜點的風味，研發出全新日式正宗京都宇治抹茶甜點系列商品。