〈時評〉武漢肺炎中國世衛唱雙簧

2019年12月30日，中國武漢中心醫院眼科醫師李文亮等，吹哨警示當地出現冠狀肺炎疫情；武漢公安隨即以網路造謠之名將李醫師約談到案，經簽下「訓誡書」後才放入。中國對疫情矇眼摀耳，為全球健康把關的世衛，其秘書長譚德塞則渾然不知，還在睡大覺！

2020年1月28日，中國國家衛生健康委員會在通告中表示「當前疫情仍可防可控」，譚德塞馬上在1月30日附和說「迄今為止，我們還沒有看到中國之外的任何死亡病例，對此我們都應該對中國心存感恩」！中國國務院更於2月17日指名道姓其國家衛生健康委官員郭燕紅掛保證，武漢肺炎「可防可治」，譚德塞亦步亦趨，於2月24日在日內瓦對記者宣告「這種病毒可以控制」。

事實上：被中國與世衛對疫情極盡隱匿淡化、報喜不報憂誤導的歐洲、美國，同一時間正處身壓力鍋裡而不知不覺！在中國與譚德塞「可防可治可控」一個多月後的3月底，已然有如人間煉獄的歐洲已確診破45萬（死亡病例超過3萬）、美國確診破18萬（死亡病例超過4千），可防、可控、可治，云乎哉？歐洲、美國應該對中國心存感恩？中國的確診數「控制」在漂亮的8萬出頭、死亡數更是神奇的3305人，是中國私藏了防治控制秘方？還是中國人有特殊體質與特異功能？還是中國在隱匿疫情相關數字？看來，武漢肺炎讓中國揚眉吐氣了，今後，還講啥「東亞病夫」的？應該是「西歐病夫」與「北美病夫」才對！？

世界衛生組織2月7日強調，不應該用「武漢」或「中國」來稱呼新型冠狀病毒，以避免污名化；中國國務院2月8號透過記者會預告，武漢肺炎將被改名為「新冠肺炎」。果不其然，譚德塞2月12日於記者會正經八百宣布，將2019新型冠狀病毒所引發的疾病「武漢肺炎」，更名為「COVID-19」。世衛與中國，搭配接軌得簡直是天衣無縫！

事實上，香港腳、德國麻疹、日本腦炎、伊波拉病毒、退伍軍人症、斯德哥爾摩症候群、非洲豬瘟等等，不都有污名化的問題？譚德塞怎沒想比照辦理加以更名？

中國官媒新華社3月4日轉載一篇文章稱「中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲，⋯美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」、「沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗擊新冠肺炎疫情的時間窗口」！成為中共甩鍋「武漢肺炎」錯誤及責任大外宣的起點。

世界衛生組織秘書長譚德塞則在多場記者會中一搭一唱強調，全世界欠中國一聲謝謝、全世界欠武漢人一份情，中國控制疫情得當，值得其他國家學習。

事實上：說「中國⋯為全世界贏得寶貴的抗擊新冠肺炎疫情的時間窗口」，不打自招中國是武漢肺炎的原鄉，這不狠打臉中國想轉移焦點、栽贓美軍的陰謀嗎？至於感謝中國，是要感謝中國把武漢肺炎傳播全世界的「豐功偉業」嗎？譚德塞說中國控制疫情得當，值得其他國家學習，聽在歐美人士耳裡，正是：信耶穌，得永生；信中國、信譚德塞，得武漢肺炎！

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭3月7日會見譚德塞，通報中國政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元，並表示，中國政府和人民⋯⋯為全球公共衛生安全作出了重要貢獻。有白花花銀子進帳，譚德塞對中國與習近平，當然是忙不迭地感謝再感謝，見錢眼開的醜陋嘴臉一無遮掩。

事實上：撇開中國神奇的3305死亡數字不計，已害死3萬9千無辜世人，還把全球經濟活動搞得天翻地覆的這場浩劫，世人的天文數字損失如何估算？一開始全心全力「防疫（防止疫情外洩）」的中國又該當何罪？付區區二千萬美元就買到世衛發行的贖罪券，還拍拍屁股，一副事主變公卿、慈善助人姿態，這如果就算是給國際社會一個交代了，那人世間還有天理嗎？

最勁爆的是，歐洲、美國正焦頭爛額之際，中國宣稱自3月18日起，連3天境內零新增病例。對此，美國川普總統的反應是「誰知道呢？」日本副首相麻生太郎直言「最好別相信」，唯獨譚德塞如獲至寶，大讚中國「了不起的成就」！有這樣的世衛秘書長，世人的生命健康會直接得到護衛，還是間接受到危害？

（作者為新竹教育大學退休副教授）