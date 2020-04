【武漢肺炎】台灣外交部宣布: 1千萬片口罩人道援助　捐贈對象包括美國、歐洲國家及我友邦

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 面對武漢肺炎肆虐全球,外交部宣布對美國、歐盟及疫情較嚴重的歐洲國家,以及我友邦進行第一波國際人道援助行動。我國將捐贈1,000萬片口罩,支援這些疫情較嚴重國家的醫護防疫人員,展現「Taiwan Can Help!」的一貫精神,並呼籲強化國際社會的防疫合作。



外交部歐洲司指出,台灣在防疫作為上的部署和經驗,已經獲得國際社會普遍的肯定,由於現在疫情持續在各國蔓延,全球死亡人數不斷攀升,我國除了對外分享臺灣的防疫作為與經驗外,政府也收到國際期盼我方援助的聲音。

在不影響國內防疫準備的情形下,外交部也做好準備對國際社會伸出援手,將對美國及疫情較嚴重的歐洲國家,以及我們的友邦,進行第一波國際人道援助行動,包括:

(一) 持續在台美防疫合作架構下,提供美國迫切需求的口罩每週10萬片,並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施;



(二) 台灣與歐盟是理念價值夥伴,雙方也共同合作對抗疫情。我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國(包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭)、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩,協助這些歐洲國家的醫護防疫人員,緩解對防疫物資的大量需求,後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商,建立互惠的防疫合作,例如就防疫物資建立互補供應鏈,互通有無;



(三) 在邦交國的部分,許多大使館已採用當地購買防疫物資的方式協助,包括已有100萬片自國外採購的外科口罩,外交部也將再捐贈100萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84台,以及額溫槍等,協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及我國防疫物資能量,評估提供相關實質援助,以協助友邦共度難關。



外交部強調,向我國尋求支援的國家相當多,且很早就提出,但政府為確保國內需求無虞,一直未同意。

現在提供給國內民眾的口罩數量已提升,海外國人的問題也解決,政府行有餘力,首波援助也是提供給受創較重的國家,以提供當地醫護防疫人員更多資源以對抗疫情。未來我國會持續評估疫情發展與我國自身的防疫能量,規劃接下來的援助,包括新南向國家。



病毒沒有國界,面對新冠病毒肆虐全球,台灣的防疫作為受到國際的肯定,台灣也有責任站在協助各國抗疫的第一線。國際社會必須強化防疫合作,以共同應對疫情所造成的嚴峻挑戰,尋求全球解決方案,幫助別人也是幫助自己,讓「Taiwan Can Help!」不只是口號,而是具體行動。

在強化國際防疫合作方面,最近我們也看到更多進展,包括以下領域:



•防疫科技合作:陸續有美國、歐盟、捷克及加拿大等國與我國中央研究院及國內頂尖的疫苗公司等進行會談或視訊會議,就快篩、試劑及疫苗等生物科技研發,討論合作方向,並將持續深化彼此合作;



•建立防疫合作夥伴關係:除了與美國建立防疫合作架構外,我國也與澳洲進行防疫物資合作,台灣與捷克也將在快篩、疫苗及藥品的研發及生產開啟合作,並就醫療物資及設備等進行交流,建立多面向的防疫醫療合作架構。



•連結民間團體、NGOs 合作:例如,我國天主教團體甚為關心義大利疫情,近日募集護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資,透過教廷駐臺大使館轉交義大利。此外,近日外交部與我國民間企業合作捐贈25台呼吸器、防護面罩、消毒噴霧及呼吸器濾心等物資給受到疫情嚴重影響的捷克各地醫院。



外交部表示,為有效執行對國際社會的人道援助行動,將持續與相關部會密切聯繫,妥慎繼續規畫相關援助及合作方案。



台灣長年被孤立在國際醫療衛生體系之外,這次面對武漢肺炎侵襲,台灣在抗疫一開始雖只能單打獨鬥、過程艱辛,卻因超前部署、因應得宜,獲得世界多國政府肯定。台灣有意願、更有能力提供協助,在雙邊及多邊架構下都能與國際合作防堵疫情。



Taiwan can help and Taiwan is helping! 台灣不應該一再被排除在國際公衛體系之外。我國再次呼籲WHO將台灣完整納入相關會議、機制及活動,讓台灣與國際社會攜手共度難關。台灣以實際行動,向國際社會證明,世界需要台灣,台灣不會缺席!

