口罩能重複使用嗎？　港大研究：武漢肺炎病毒可在口罩表層存活7天

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）香港大學研究團隊針對武漢肺炎病毒（新冠病毒）在不同物料可存活的時間進行研究，結果發現病毒在外科口罩表層存活時間高達7日，建議民眾盡量不要重複使用口罩。

《香港經濟日報TOPick》報導，港大研究團隊包括病毒學講座教授裴偉士、公共衞生學院教授潘烈文等發表研究，將新冠病毒在攝氏22度和相對濕度65%的情況下，分別處於10種物料上作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶的病毒量。

研究發現，病毒量會隨著時間、不同物料而下降，其中在外科口罩表層存活期最長，研究人員於7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒，而病毒則於口罩內層可存活至少4日；不銹鋼及塑膠表面，病毒可存活4日。

至於在鈔票和玻璃上可存活2日；在衣服和木材則可存活1日；而病毒在紙張及廁紙的存活期最短，研究人員在3小時後已不能檢測病毒的存在。

報導提到，團隊亦測試不同消毒劑的效果，除了使用洗手液5分鐘後仍有少量病毒，其餘包括1:99和1:49漂白水、乙醇（酒精）、優碘（Povidone-iodine）、對氯間二甲苯酚（Chloroxylenol）、氯己定（Chlorhexidine）及苯扎氯安（Benzalkonium Chloride）都能夠消滅病毒。整體而言，新冠病毒在有利的環境中可以保持高度穩定性，但容易因消毒方法影響。

《明報》報導，研究也發現，病毒在高溫環境下存活時間較短，在攝氏22度的環境可存活14天，37度可存活2日，溫度升高至56度可存活30分鐘，70度則只能存活5分鐘。因此民眾若擔心每天穿出門的衣物是高危險因素，可能接觸過患者的話，則可用熱水浸泡半小時後再清洗。

港大病毒學講座教授裴偉士表示，新冠病毒能在多個物料下存活，尤其在外科口罩表層存活時間多達7日，提醒民眾戴口罩時，盡量避免碰觸到口罩表層，以免雙手遭病毒汙染，又在接觸眼、口、鼻等部位，進而提高感染風險。