台灣4月1日新增武漢肺炎7例 均從美國、英國返台

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增7例武漢肺炎病例，均為境外移入，為3男4女，居住區域為北部4人、南部3人，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月19日至30日，發病日介於2月29日至3月27日，發病前活動國家為美國(6人)及英國(1人)。

指揮中心表示，今日新增個案中，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診，為國外旅遊群聚感染。

2名確診個案的另1名同行友人無疑似症狀，居家隔離中。

指揮中心指出，其餘5名境外移入病例為獨立個案，出國目的包括就學、工作及探親，發現管道為居家檢疫(2人)及機場(3人)。國內目前累計武漢肺炎病例來到329例。

此外，有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，指揮中心表示，目前均無後送就醫者，將持續於集中檢疫所密切追蹤健康情形。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。



