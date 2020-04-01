【武漢肺炎】防疫大作戰 財政部推2大線上報稅新工具

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著5月報稅季來到，為加強防疫，且因應行動網路潮流，財政部今年新增2個綜合所得稅新工具，民眾可透過手機認證及超商多媒體事務機，即可在4月28日起取得所得及扣除額資料，不用再到國稅局申報會場報稅。

財政部表示，因應行動網路潮流，優化Web線上版網路申報系統，讓納稅人免下載及安裝軟體即可輕鬆申報，民眾可以透過手機認證（TAIWAN FidO），以自然人憑證至臺灣行動身分識別服務網站完成綁定具生物辨識功能的行動裝置（手機或平板)後，即可使用該行動裝置進行身分辨識，感受暢行無阻的網路申報認證服務。

此外，民眾也可利用「自然人憑證」或「健保卡+密碼」，透過四大超商（統一(7-11)、全家、萊爾富、來來（OK））的多媒體事務機（KIOSK）取得「查詢碼」後，即可在家上網下載所得及扣除額資料進行報稅。

符合稅額試算資格且應自行繳納稅額在2萬元以下的民眾，也可以到四大超商的多媒體事務機利用「自然人憑證」、「健保卡+密碼」或「手機認證」列印稅額試算繳納單，在超商內完成繳款即完成所得稅申報。

民眾在5月申報期前事先完成「手機認證」或「健保卡網路註冊服務」，即可在4月28日開始透過上述2項新工具取得所得及扣除額資料，不用再到國稅局申報會場報稅。

中區國稅局補充說明，如民眾沒有讀卡機，欲辦理健保卡註冊服務，除可透過「健保快易通APP」以手機號碼認證，或攜帶健保卡及身分證明文件至健保署各地聯合服務中心或聯絡辦公室辦理外，即日起至6月1日，各地區國稅局所屬分局、稽徵所也可協助辦理健保卡註冊服務。