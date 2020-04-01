（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）清明連假即將展開，總統蔡英文今天(1日)上午10時30分在總統府敞廳發表談話，除了提醒民眾注意防疫，並說明國際合作事項。

蔡總統今天發表談話時，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津都一同出席記者會，陳時中、沈榮津與吳釗燮並依序在總統談話後，進行相關的防疫工作報告。

上圖左起依序為蘇貞昌、蔡總統、陳時中、沈榮津、吳釗燮 (總統府直播截圖)

蔡總統今天發表談話時強調，武漢肺炎(COVID19, 新冠肺炎) 全球大流行，任何國家的疫情都可能衝擊到其他國家。因此現階段我們要從國家隊進行到國際盃的階段。

目前台灣已經從口罩進口國變身為日產超過千萬片的全球第二大生產國，行有餘力之際，台灣也將對國際社會伸出援手。具體實踐不只Taiwan can help(台灣可以幫忙) , 而是Taiwan is helping(台灣正在伸出援手) 。

總統表示，基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的第一線醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。未來與各國諮商合作的防疫項目，將包括口罩、藥物、與技術三大項。藉此達到區域聯防、全面抗疫的目標。

圖/直播截圖