〈時評〉川普要想連任總統　需先克服3大高山

美國總統川普究竟有沒有連任的機會？要解答這個問題，首先要看他能不能爬越三大高山，第一大高山是美國新冠肺炎疫情能不能獲得妥善控制，第二大高山是美國經濟及資本市場能不能穩定發展，第三大高山是石油價格能否穩定，並且適度回升。

這三大高山都有千仞之高，要想翻越，困難重重。首先談到美國新冠肺炎疫情，已經一躍成為全球確診病例數最高國家，截至4月04日為止，已逾24萬人確診，高居世界之冠，死亡逾6千人，紐約每17分鐘就有1人死亡。雖然醫療艦舒適號已在紐約、慈悲號在洛杉磯停泊救治病患，但是疫情失控，根本不敷使用，據白宮內部資料預測，可能會有7千萬到1億5千萬人感染，究竟會有多少人感染或死亡，無法預料，不過紐約市現在加速從外地大量借用救護車及停屍車，已說明疫情失控，災情慘重。

比爾蓋茲特別提出呼籲，全美應該封城6至10週，這個想法川普並不認同，但是他宣布國家進入緊急狀態，有名的枕頭廠(My pillow )投入製造口罩，通用、福特汽車公司製造呼吸機。紐約市長宣稱這是1920年大蕭條以來最大的危機。

川普就任總統之後，推翻歐巴馬的保險政策，使3800萬低收入人口，失去醫療保險，此舉是否與去年3.7萬人死於普通感冒有直接關聯，無法證實，但是新冠肺炎的衝擊，必將使弱勢族群生命、生活更感困難，應該是可以肯定。川普最新的說法是如果新冠肺炎疫情沒有10萬人死亡，代表政府做的很好，此語美國人民怎麼看？要由他們自己決定。

至於川普的第二大要攀越的高山是經濟困境及資本市場問題。美國聯邦準備理事會官員坦承，第二季將使失業率上升至30%，GDP將史無前例下降50％。至於資本市場呢？當然倍受關注。

美國家庭總資產達124.9兆美元，相當於GDP的6.4倍，其中金融資產佔比達70％以上，其中又以股市為主，所以股市的漲跌，影響美國財富及國力相當大，這是川普絕對了解的事，因為股市是他最引以為傲的政績。如今美股重挫，不論航空、旅遊、金融、石油、科技、食品類股，全部大跌，連股神華倫巴菲特帳面上都損失800億美元。逼不得已，美國在3月25日通過2兆美元救市計劃，包括無限量購入美國國債及不動產抵押貸款證券(MBS)，其中國債每天買入達750億美元。和500億美元的不動產抵押貸款證券，並提供5500億美元，救助受重創的企業。

如果川普不這麼做，面對的是美國企業的大倒閉潮及股市暴跌不止，然而，即使用了那麼大力氣，使美國國債達到歷史高峰23兆美元，危機解決了嗎？答案是沒有，因為產業斷鏈、消費力潺弱、嚴重失業的問題並沒有根本解決。

川普第三大座高山是油價的問題，這是影響國際經濟重大因素，也直接衝擊美國經濟復甦，石油生產國沙特、美、俄三大強權一直都在角力。2014年沙特原想透過大降價壓死俄羅斯和美國，俄羅斯則想透過石油戰爭，壓垮美國的頁岩油產業，但是都沒有成功，這一次石油大戰再起，價格大亂，最低達到每桶20美元，而美國當初利用美元全球結算系統的控制權，將伊朗趕出全球美元結算系統，逼迫伊朗、俄羅斯不得不另建新貨幣結算系統，改用人民幣或歐元結算，此舉使得石油美元隨時可能遭到狙擊受創，是川普失算的一步棋。

油價危機，同時重創美國經濟，川普要如何妥善解決石油戰爭？問題難解。而俄羅斯揚言可以在未來6至10年，承受油價每桶25至30美元低價，此舉無異是向美國挑釁，因為美國頁岩油的生產成本，遠高於俄、沙2倍以上，負債累累的美國油商挺得住長期低價嗎？受到油商支持的川普，必須提出解答。

川普面對國際、國內情勢複雜若此，如何解決，以期再登上權力的頂峰，世人都在看。