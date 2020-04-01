【武漢肺炎】中共及領事館下指導旗 中資企業遭爆搜刮各國醫療物資

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情爆發以來，各國醫療物資短缺。有澳洲媒體爆料，由中國政府控股的跨國企業「綠地集團（Greenland Group）」今年2月份疫情爆發時，派員工搜刮澳洲各地醫療用品超過90噸，寄回中國，間接導致之後澳洲的醫療物資吃緊。

《雪梨先驅報》報導，武漢肺炎年初在中國爆發，被《財富》雜誌列為世界500大公司之一的「綠地集團」，應上海市政府及中國澳洲領事館要求，搜刮澳洲各地的醫療物資，包括防護口罩、醫用防護服、醫用手套、洗手液及撲熱息痛（Panadol）等，透過包機運往中國。

報導中指出，綠地集團是典型中資企業，從事跨國房地產行業。有內部人員爆料，公司內員工基本上都是中國人，被要求暫停原本工作，外出採購基本醫療物資，公司還會在社群媒體上定期公佈「努力成果」，類似行動持續了好幾個禮拜。

整個會計部門停止運轉好幾天，「因為都忙著採購物資了」

《三立》報導，綠地集團的澳洲發總經理羅曉華就曾經在微信上貼出照片，員工在會議室包裝搜刮來的醫療用品，放入有公司標誌的包裝中，聲稱「綠地正在澳洲行動，中國與世界正努力共同抗疫」，這些物資在之後都被運回中國。

這些「中國企業」在國外的搜刮行動，也被官媒《新華社》以「抗疫有方」大肆報導，稱「綠地集團充分利用國際商貿產業優勢，積極主動、行動迅速、超前謀劃，從全球採購了大批最緊缺的醫用防疫物資，爲疫情防控工作作出了突出的貢獻，值得充分肯定。」

《新華社》1月31日報導，綠地集團在加拿大、澳洲、土耳其等國共搜刮了防護口罩300萬個，醫用隔離及防護服70萬件、醫用手套50萬雙等，全數運抵中國。

此前綠地集團已捐贈武漢50萬件防疫口罩、2萬件隔離服作為防疫之用。