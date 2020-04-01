驚！美國CNN名主播確診武漢肺炎　紐約州長：保持社交距離

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) CNN知名主播克里斯古莫確診新冠肺炎，他的紐約州長哥哥以弟弟染疫為例強調保持社交距離的重要性。

CNN知名主播克里斯古莫（Chris Cuomo）先前才在節目上訪問紐約州長哥哥安德魯古莫（Andrew Cuomo）關於新冠肺炎疫情，並調皮的在觀眾前和哥哥鬥嘴爭寵誰是媽媽蒂達．古莫（Matilda Cuomo）「最喜歡的兒子」，克里斯古莫更不忘調侃哥哥政治人物身分，讓先前因嚴肅議題產生的緊張氣氛降溫並逗樂觀眾。

克里斯古莫昨(31)日證實確診新冠肺炎，表示最近有和感染者接觸，身體出現了發燒、發冷、呼吸急促等症狀，他只希望不要傳染給妻兒，不然只會讓他感覺更糟。

克里斯古莫直言，他已待在地下室隔離並在那做節目，並對大家喊話，「我們會一起聰明、勇敢且團結的打敗新冠肺炎」！

中央社報導，安德魯古莫則以弟弟染疫為例強調保持社交距離的重要性。他提到，兩週前勸弟弟不要和88歲的母親一起住，「如果我母親還待在弟弟家中，她很可能會接觸到病毒，這時情況就大不相同了」。

克里斯古莫說：「我們低估這病毒，它比我們預期還強大且危險。」他表示，2019冠狀病毒從中國傳進美國開始，美國反應就慢半拍，防疫必須超前病毒，一直苦苦追趕沒辦法戰勝疫情。他強調必須未雨綢繆，紐約目前所做人力與物資安排，都是為了打疫情高峰的硬仗。

Chris Cuomo證實確診新冠肺炎(來源:Chris Cuomo Twitter)