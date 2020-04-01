注意！愚人節禁止武漢肺炎惡作劇　台灣開罰300萬、3年有期徒刑

愚人節亂開疫情相關的玩笑及惡作劇將受罰(圖/衛福部) 愚人節亂開疫情相關的玩笑及惡作劇將受罰(圖/衛福部)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)今年因新冠疫情影響，台灣政府提醒，亂開疫情相關的玩笑及惡作劇恐將受罰300萬元，也可能吃上3年牢飯，請大家不要干擾防疫工作。

4月1日愚人節又到了！開點小玩笑無傷大雅增添情趣，但今年大家似乎都無心開玩笑，受到新冠肺炎疫情影響，連向來鬼點子很多的Google都摒棄傳統，不玩愚人節惡作劇了。

台灣更是超前部屬祭出罰則！指揮中心提醒，針對亂開新冠肺炎玩笑或惡作劇的人，將重罰300萬或三年以下有期徒刑、拘役，請大家將心比心正在與病魔對抗的醫護人員及病人。

科技新報指出，Google行銷長Lorraine Twohill 在公司內部電子郵件中表示，愚人節是 Google 的傳統，然而，今年 Google 將不依循這項慣例，以尊重所有抵抗武漢肺炎大流行的人們。

總統蔡英文LINE官方帳號說明，傳染病防治法第63條，若散播有關流行疫情之謠言或不實資訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可罰300萬元，或3年以下的有期徒刑、拘役。

中央流行疫情指揮中心透過臉書「疾病管制署 - 1922防疫達人」以及LINE官方帳號「疾管家」強調，明天就是愚人節，適當程度的惡作劇可以增添生活情趣，但拿疫情來開玩笑，可能會造成干擾防疫工作！

衛生福利部更應聲表示「沒錯沒錯～別亂開玩笑喔！」更祭出超可愛總柴拜託大家請勿進行任何有關疫情的惡作劇﹔網友紛紛留言表示，「提前部屬」、「真有遠見 知道要預防這種事！」、「不能用愚人節作藉口亂傳不實信息」。



疾管署呼籲勿開疫情相關玩笑(圖/疾管署)