遙遠的東方國度--Sin

在古早的時候,西方人(主要是地中海沿岸文明發軔較早的地方的人)對整個世界的了解非常有限;除了他們所熟悉的地中海四周之外,其他地方都被稱為「未知之地」(Terra incognita)。不過,他們隱約知道在「未知之地」東邊住著許多種族,而其中位於最遙遠的、在世界東邊盡頭的一個種族,他們稱之為Sin。

Sin這個名稱由來以久,其起源已不可考。雖然有學者認為Sin是「秦」的訛音,也就是說,Sin是以「秦朝」的「秦」來命名,因為秦朝是東方第一個「一統天下」的帝國,名聲比較響亮,西方人當然比較認識。但是這個說法有一個漏洞,因為秦朝建立於西元前221年而亡於西元前207年,顯然在時間序上這大有問題,因為Sin這個名稱至少早在西元前七、八世紀就已經有了。

西元前七、八世紀寫成的古希伯來人的先知書《以賽亞書》(Book of Isaiah)裡面就有提到Sin。《以賽亞書》第49章第12節說:

「Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sinim.」 (看哪!這些從遠方來的人;看哪!這些從北方、從西方來、這些從秦國來的人們。) 其中,Sinim的意思是「Sin的百姓」。從時間序來看,這裡所謂的「秦國」應該是指周朝時的諸侯國「秦國」必較適當吧。

到了古羅馬時代,東西方的絲路貿易興盛,古羅馬人曾將「Sin」正式定名為「Sīnae」來稱呼古中國。直到今日,在現代英文裡面我們仍然可以看到「Sin」這個字的蹤影-- Sin- 或Sino- 都成為代表「中國」之意的字首。例如,Sinicism是「中國風格」的意思,而Sino-Japanese war就是「中日(甲午)戰爭」的意思。

你知道嗎?位於台北市南港區的台灣「中央研究院」,其拉丁文名稱:「Academia Sinica」裡面也有隱藏著一個「Sin-」字首哩。

最近有一位名叫約瑟夫(Yosef P.)的猶太教基本教義派的拉比(rabbi)在古希伯來經典《以西結書》(Book of Ezekiel) 裡找到一段經文(第30章第15節):

「And I will pour My fury upon Sin,」(我必將我的震怒傾瀉在Sin),其中的「我」指的是耶和華上帝。

有趣的是,約瑟夫將其中的Sin解釋成「中國」,於是這段經文的意思變成:

「上帝必將祂的震怒傾瀉在中國」!

此話一出,立即引來正、負兩面的評論。持負面評論者認為經文裡的Sin是古埃及一個軍事要塞的地名;約瑟夫的說法完全是扭曲原意,不足採信。但是另外有人則認為,《以西結書》既然是一本預言書,裡面很可能包含許多隱喻。也就是說,從字面上來看,Sin是古埃及一個軍事要塞沒錯;但是實際上很有可能是在預言另一個Sin (即中國) 的未來。

尤其最近中國由於隱匿武漢肺炎的疫情,加上世界衛生組織(WHO)與之狼狽為奸,誤導國際視聽,以致於讓世界各國疏於防疫,造成目前全球前所未有的災難。這時,如果說「上帝必將祂的震怒傾瀉在中國」,應該不為過吧。

至於甚麼時候「上帝必將祂的震怒傾瀉在中國」?

時候到了就知道了……