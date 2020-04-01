【武漢肺炎】台灣防疫社交距離:室內1.5公尺、室外1公尺　4/1起搭公共運輸均須戴口罩

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為加強防範武漢肺炎（covid19, 新冠肺炎) ，台灣流行疫情指揮中心將發布社交距離指引。

指揮官陳時中昨(31)日下午在例行記者會上說，現階段以軟性做法，希望大家自律，包含戴口罩、室內保持1.5公尺等，但若有特定情況發生，也會有剛性的處分。

另一方面，交通部長林佳龍3月31日視察台鐵與高鐵板橋車站後表示，民眾從4月1日起搭乘任何大眾運輸工具都要戴口罩才能上車，希望大家配合，不要有防疫缺口。此外陸海空場站及郵局4月1日起實施體溫量測，額溫2次達攝氏37.5度、耳溫達38度，可拒載並禁止進入。

台鐵配合中央防疫政策，4月1日起實施進站旅客量體溫，並要求旅客乘車需戴口罩。中央社

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨在記者會回應相關議題時表示，目前初步規劃，在非特定場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，就要戴口罩或使用隔板(如下圖) 。詳細的指引，有待開會定案。

圖為台北市政府地下餐廳，民眾隔著透明擋板用餐。中央社

高雄醫學大學附設中和紀念醫院候診區採梅花座，民眾戴上口罩，保持適當距離，等候看診。中央社

至於沒有維持適當社交距離者，如何開罰，陳時中表示，目前口罩量能足，民眾自律上可以做到戴口罩、保持社交距離。在推動一陣子後，如果還發生極端狀況，就會研議開罰。

中央社引述陳時中說，現階段是相對軟性，希望大家能自律、互相配合，在台灣高水準國民狀況，目前配合情況都蠻好的。例如集會場所規定下來後，很多夜店也都停業，相信日後要推動保持社交距離、戴口罩也可自律。

但若特定情況發生，就會採剛性措施，也會有相對的處分。

因應清明連假，陳時中也說，民眾聚會可先遵循室內至少保持1.5公尺、室外至少1公尺辦理，若有公共運輸，如高鐵、台鐵，可能很難保持適當距離，建議就戴上口罩。

防疫升級，4/1起搭乘大眾交通運輸需配戴口罩 (圖/中央社)