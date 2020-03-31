【武漢肺炎】實踐大學一兼任教師確診 「鄰居」國防部: 籲官兵減少在外逗留

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）實踐大學昨(30)日表示，學校有一名兼任教師確診武漢肺炎，該師在校僅授一門課，受影響的9名學生和1名教師已進行居家隔離，不再到校上班上課。

由於該校鄰近國防部，國防部今(31)日的例行記者會，有媒體問及此事，軍醫局衛保處處長高中錚上校表示，會加強宣導「兩點一線」做法，減少逗留在外的時間。

實踐大學防疫小組昨在學校網站公告，一名兼任老師經中央流行疫情指揮中心通報為確診個案。由於確診的兼任老師在校僅授一門課，分組授課對象只有9名學生，而該教師到校上課期間皆配戴口罩，目前該組的9名學生及1名老師雖無症狀，但已返回家中居家隔離14天，不到校上班上課。

實踐大學防疫小組指出，疾管署及台北市衛生局昨曾到該校，雖然該校上課區域通風良好，擴散風險極低，但學校即日起將針對全校進行徹底消毒工作。

因應疫情發展，實踐大學防疫小組也宣布，即日起校本部所有教職員工生，均由單一校門進出，經體溫管控及刷證件後，才得進入校園，所有教職員工生均須全天候配戴口罩；並請大家做好健康自主管理，戴口罩、勤洗手、量體溫。

軍聞社31日引述軍醫局衛保處處長高中錚上校指出，國軍各單位在疫情防控上做好最萬全準備，以大直營區為例，宣導官兵上下班採家裡到辦公室的「兩點一線」原則，減少在外面公眾場合逗留；如果有官兵與確診者接觸，中央流行疫情指揮中心也會告知國防部，國軍已做最嚴密、最萬全的防疫準備。

鑒於清明連假將屆，可能對防疫造成影響，高處長表示，已加強宣導官兵儘量不要去公共場合，儘量不要搭大眾運輸工具，透過視訊、上網祭拜，也都能夠表達慎終追遠的悼念。

國防部發言人史順文少將則表示，國軍對於防疫管控非常重視，官兵進入營區前都要先量體溫、營區內定時量測體溫，管控作為相當嚴密，確保營區不受疫情影響。