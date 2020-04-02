〈時評〉護照應正名為TAIWAN　　　　

全球對抗新冠肺炎之際，許多國家對台灣的防疫工作刮目相看，紛紛要仿效台灣的寶貴經驗，於是各國呼籲讓台灣加入世界衛生組織（WHO），於此同時，我國護照上的英文名字不如直接改為「TAIWAN」，以彰顯台灣的主權，以及在國際社會上的能見度。

依據憲法規定，我國的正式名稱為「中華民國」（Republic of China），再根據「國際民航組織」規範，護照應登載正式國名，所以我國護照封面、資料頁部分，均刊載我國正式的中文、英文國名。

不過，立法院在民進黨第一次執政時，決議在護照封面另加註「TAIWAN」，因此，外交部從2003年9月1日開始在護照上加註，這項政策延續迄今。

前幾天，時代力量智庫的民調顯示，高達七成的國人支持將護照上的英文名字改為「TAIWAN」。目前包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量都一致認同這項修正方向，但國民黨團希望現階段能以防疫為先，也擔心改名後，對岸可能又有動作。

國民黨的考量沒有錯，但不妨趁這個時候反向思考、逆勢操作。首先，不論台灣如何忍氣吞聲，中共總是會有各種動作，包括不斷派出軍機擾台，與美談判失利、就拿台灣出氣。

過去幾年，台灣緊守不更改國名、國號的底線，中共卻仍然節節進逼、不斷地在國際舞台上打壓台灣，因此，我國更改國名後，可以預期一定會激怒中國，但即便不更改國名，對岸從未放棄併吞台灣。

所以當台灣從「中華民國」正名為「台灣」後，反而可以爭取更多談判籌碼，更重要的是，台灣的名字也容易被國際社會看見。尢其是承平時期，台灣主動挑起這項議題，恐怕會被認為是麻煩製造者，但現在為了防疫工作，所有國家都想和其他國家有所區隔，台灣更不希望被視為中國的一個省或特別行政區，台灣選在此時正名，具有十足的正當性。

何況目前世界各國都在借重台灣的防疫經驗，並且大聲疾呼希望台灣能夠加入WHO，但WHO畢竟有中國在背後操控，這是操之在他人，台灣若想操之在我，讓中華民國正名為台灣、讓護照上的英文名字改為「TAIWAN」，就是向國際社會展現台灣的成功經驗，並且象徵台灣的主體性。

（作者李平華，資深媒體人）