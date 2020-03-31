蔡英文聘前立委蕭美琴任台灣國安會諮委

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文聘請前民主進步黨立法委員蕭美琴為國家安全會議諮詢委員，並計於明（1）日正式就任。

總統府發言人張惇涵今（31）日透過聲明表示，為強化對國際事務動態的掌握與因應，持續台灣在國際社會進一步的參與跟發展，蔡總統決定由蕭美琴來出任國安會諮委，相信蕭美琴能展現其國際視野與地方視角，全力襄助蔡總統來推動各項重要的國際事務。

張惇涵表示，蕭美琴長期致力於台灣國際關係與各項對外事務，對於國際局勢了解深入，特別在台美關係、政黨外交、國會外交，以及台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，深獲肯定與信賴。

張惇涵接著提及，蕭美琴過去歷任四屆立法委員，擁有超過10年外交及國防委員會專業問政經歷，與豐富的地方服務耕耘，這將讓她在推動相關工作上，有更豐富的視野與能量。

蕭美琴在今天初競選花蓮縣地方區域立委連任失利，當時外界便預估她可能將回到中央扛起要職。

張惇涵表示，近期因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，對於國內外政治經濟情勢變化的即時掌握更加必要，尤其在國際輿論高度關注台灣的此刻，強化與理念相近國家合作、暢通台灣的國際溝通、持續發展台美關係，以及增加印太區間的交流對話等都格外重要。