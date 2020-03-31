老菸槍染武漢肺炎風險高　國健署：揪團來戒菸　抽30萬元獎金

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因武漢肺炎疫情蔓延，為了降低感染風險，民眾較以往有更長時間待在家中，吸菸者可能因沒事做而菸癮大犯，國健署表示，今年「2020戒菸就贏比賽」已經開跑，歡迎吸菸者與不吸菸的親友兩人一組揪團來戒菸，還有機會賺到30萬元獎金！

根據國民健康署107年「國人吸菸行為調查」顯示，我國家庭二手菸暴露率近年雖持續下降，但仍高達21.1%，顯示每5人就有1人暴露於家庭二手菸的危害中。吸菸除了會抑制免疫系統，其產生的二手菸釋放出近百種有害物質，更被國際癌症研究中心（IARC）列為「第一類致癌物質」，不僅容易引發癌症、心臟病、中風和慢性肺部疾病，疫情期間還更易感染新冠肺炎。

此外，菸對婦幼的危害更不容忽視，吸菸者即使不在孩子面前抽菸，卻仍可能讓他們受到三手菸的威脅！三手菸毒性微粒會殘留在車子、衣服、地毯、桌面、窗簾、衣櫃等處，恐造成兒童認知能力缺陷，增加嬰幼兒哮喘及中耳炎的風險，尤其對在家中爬來爬去的幼兒威脅最大！

國民健康署王英偉署長呼籲民眾，吸菸者千萬不要因自己吸菸而提高家人的健康風險，趁疫情期間戒菸就是愛家人最好的方式。

國際實證顯示，單靠個人意志力戒菸，成功率僅3-5%；若有專業協助戒菸，成功率可提高8-10倍。為幫助吸菸者戒菸，國民健康署提供「二代戒菸服務」，由醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局等超過4,000家合約醫療機構的專業醫師及戒菸衛教人員提供協助，制定合適的戒菸計畫，此外民眾也可善用免費戒菸專線0800-636363。

根據國民健康署調查，參加2018戒菸就贏比賽者，一年後的戒菸成功率高達37.4%！今年比賽已經開跑，歡迎吸菸者與不吸菸的親友揪團來戒菸，為了自己及家人的健康，一起來抗疫！