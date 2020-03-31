築間幸福鍋物 刷台灣Pay『築』幸福

時序逐漸進入春末夏初，溫度剛剛好，濕度剛剛好，一起來築間幸福鍋物刷台灣Pay正剛好！為導入台灣Pay QR Code「一維條碼被掃」交易，打造行動支付場景，鼓勵消費者使用台灣Pay消費，土地銀行與築間幸福鍋物餐飲集團合作舉辦「刷台灣Pay『築』幸福」活動，自109年4月1日起至6月30日止，於全臺築間幸福鍋物指定門市使用「台灣Pay」出示付款條碼(信用卡/金融卡/帳戶，下稱用戶)進行支付，單筆交易金額每滿新臺幣(以下同)500元(含)以上，享有50元回饋(非即時)，每筆交易回饋上限100元，每用戶最高可享200元回饋之優惠！

築間幸福鍋物為國內火鍋連鎖知名品牌，源起99年依山傍海的雨都基隆，短短不到10年間迅速拓展，迄今全台超過50家門市，除了提供品質嚴選的海鮮，更創造獨有的石頭火鍋湯底，緊緊鎖住老饕味蕾，創造高回籠率，新鮮多元食材，高CP值餐點滿足顧客需求。

土地銀行持續關注金融科技，與築間幸福鍋物理念相同，堅持有溫度的服務，注重服務的每個小細節，致力滿足廣大個人及企業客戶之需求，提供多元的創新金融服務，促進普惠金融之發展。歡迎民眾共襄盛舉參與本活動，體驗以最優惠的價格，享受用餐時的溫暖與幸福感。

趕緊下載土地銀行「行動銀行APP」並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定金融卡或信用卡，一起「刷」卡「涮」鍋享回饋吧！