守護身心障礙孩童交通安全 新北添購13台身障交通車

新北市重視身心障礙學生交通安全，去(108) 年由教育局自行編列預算也積極向國教署爭取補助，以高達1, 963萬的經費購置13台全新的身心障礙學生交通車， 汰換所有超過車齡之車輛，今(31)日於板橋第一運動場舉行交車 典禮，由陳純敬副市長親自將車鑰匙授予各校， 也特別提醒防疫期間應落實的措施，確保無法自行上下學的身心障礙 學生交通安全及健康。

陳純敬副市長表示，本次購置的交通車是旅行家尊爵型車款， 尾門配合身心障礙孩子改裝成附升降設備， 提供身心障礙學生更舒適便利的乘車空間。在這段防疫期間， 也特別提醒司機、隨行人員及搭乘交通車的孩子， 務必落實防疫五大重點：量額溫、戴口罩、手消毒、坐車半開窗、 車內不要聊天。 同時教育局也在交車前辦理身心障礙交通車司機員實車教學， 讓各校司機對新車的駕馭更具熟練度， 也感謝廠商特別致贈反光背心給13所學校， 強化了司機及助理員執勤時的安全。

協助本次招標採購的萬里國小莊朝欽校長說：「 感謝教育部及教育局對身心障礙學生接送上下學交通問題的關心， 促使學校對身心障礙學生的教學支援服務更臻完善， 以確保學生上下學之交通安全。」身心障礙學生小涵說：「 去年就聽說學校要買一台新車，可以坐到這麼高級的車， 感謝好多人的幫忙，有了新車就像多一層愛的保障。」

教育局表示，新北市重視身心障礙學生的交通安全， 本市身心障礙學生若經專業評估無法自行上下學， 可向就讀學校申請交通服務， 搭乘學校自有交通車或由學校租賃無障礙計程車等方式協助其上下學 。此外，如果學校確有困難無法提供交通車服務時， 則可改為申請交通費補助。 新北市與教育部合力補助購置全新交通車， 讓新北市身心障礙學生能安心上下學，更有保障。