數位提速、降息減壓雙翼齊飛！銀行業全力挺防疫

今年受新冠肺炎等黑天鵝事件來襲，無論企業或民眾都備受衝擊， 為能快速應對疫情維持金融穩定，銀行業不僅積極提升數位實力， 推動各項個人及中小企業貸款數位化措施，更大力響應政紓困政策， 全面調降貸款利率並搭配手續費減免、利息補貼和優惠利率等方案， 希望透過數位提速、降息減壓雙翼齊飛， 幫助台灣飛得比黑天鵝更高，攜手打贏這場全民戰「疫」。

在個人客戶方面，北富銀自4/6起將全面調降指標利率0.27% ，優於央行降息的0.25%；信用卡循環利率則於4/6~9/ 30期間直接調降1%(包含指標利率調降之0.27%)。同時， 針對受疫情影響的民眾，包括因疫情確診、 非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員如醫護人員和藥師等， 以及因疫情導致營業收入下滑15%之企業主，若於3/31前為北 富銀房信貸客戶，北富銀將於4/6~9/30期間額外再提供加碼 降息，與指標利率合計，信貸利率可降0.75%， 如為自用住宅且歸戶貸款餘額在1,000萬元以內，房貸利率可降 0.5%。北富銀加碼降息方案將於4/1~4/30開放申請， 適用民眾請把握時間盡速申辦。

此外，雖然疫情導致全球吹起降息風，但為補貼個人客戶可能受疫情 影響而縮水的荷包，北富銀特別推出新開立數位存款帳戶享美元定存 1個月1.68%、3個月1.88%的優利方案， 並為弱勢朋友提供愛心活期儲蓄存款， 只要是設籍台北市的低收入戶及年滿65歲年長者，或全台持有身障 手冊的身障同胞及服務身障同胞的公益團體，在限額新台幣300萬 內皆可享有比一般活儲高3倍的牌告利率，盼以實質回饋帶給社會更 多正向力量。

而在法人客戶部分， 目前行政院五部會及信保都已推出企業紓困方案， 針對符合方案條件的企業提供舊有貸款展延、營運資金貸款、 振興資金貸款及利息補貼等各項紓困項目。特別是中小企業， 除了可一體適用政府各部會提出的方案外， 經濟部防疫千億保還提供了利息補貼；信保基金則推出「普濟丸」 方案，不符合防疫千億保申貸資格但票債信資格正常的中小企業， 可獲減免信保手續費6個月。另外央行也提供2000億低利貸款助 中小企業度小月。

由於每項政策各有其適用條件限制，規範相當複雜， 為幫助企業獲得最佳紓困效果， 北富銀會彙整各類方案提供給客戶參考， 並主動依其個別情況協助申請最適合的組合， 務必依客戶需求做到對所有可行方案能用好、用全、用滿， 同時還會提供加速審核服務， 以最快速度為符合條件的中小企業送上活水， 助企業在靈活的金流支援下做出更好的營運調整。

除了提供全方位的降息及紓困協助，北富銀也積極結合人工智能、 大數據及雲端技術，為各類客群開發多項創新數位工具。 在個人金融部分，客戶不僅可利用手機快速完成信貸申請、 房貸增貸及J卡線上調額等需求，還能在「筋斗雲」 智能決策系統的幫助下自動核算個人化的房貸、信貸、 信用卡額度與利率條件，讓金融服務更加快速便利。 企業客戶可使用「間接信保線上直通」服務， 能進行線上申請並能當日送保、當日核保。中小微企業則提供「 新興智能貸」智能融資系統， 能透過行動聯徵即時核算可貸額度及申貸利率條件， 文件備齊最快三日核貸。透過數位科技與生活金融的結合， 為客戶創造更完善的零接觸服務場景。

想了解更多服務及優惠方案詳情，可參閱北富銀官方網站(http s://www.fubon.com/banking)或洽各業 務窗口諮詢。