股東會防疫作戰 電子投票助攻

COVID-19（武漢肺炎）疫情肆虐全球，臺灣優秀的「超前部署」防疫措施表現，備受國際肯定，金管會為使公司順利召開股東會並能兼顧防範疫情，除了指示集保結算所邀集有關單位制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會之參考外，並呼籲公司及股務代理機構加強宣導股東積極採用電子投票出席股東會，電子投票不但便利，亦不受股東會召開時間與地點之限制，實為防範疫情並維護股東參與會議權利的最佳方式。

依據集保結算所的調查，前述防疫作業指引於3月16日公告後，在3月底前已經召開股東常會或臨時會之公司，配合政府防疫政策，對現場出席股東量測體溫，並請股東全程配戴口罩等措施，都沒有遇到發燒股東到會場的情形發生，多數股東採用電子投票表達意見，只有零星少數股東親自出席股東會。再以3月下旬某上市公司租借飯店召開股東常會為例，股東由飯店人員量測體溫並消毒手部才能進入，報到前由公司人員再次量測體溫，如果發現體溫過高者，會場設置隔離區讓發燒股東在隔離區內行使發言及表決權，且為有效控制室內座位距離至少保持1公尺及不超過100人以上集會，會場座位採梅花座排列及設置備用會場，可見該公司對防疫機制之重視。

在疫情仍然嚴峻的情況下，隨著股東會旺季的來臨，5、6月將有越來越多的公司召開股東常會，集保結算所將持續透過不同管道，向投資大眾宣導採用電子投票出席股東會，股東可不必親臨股東會現場，可避免被感染的風險，同樣可以表達意見，保障股東的權益，公司也可以順利完成召開股東會。