新北辦理全國學生音樂比賽 今日圓滿落幕防疫受肯定

新北市承辦108學年度全國學生音樂比賽個人決賽， 為期16天的賽程，新北市以「賽前部署、賽期把關、賽後安心」 三階段嚴正把關，極力維護所有參賽師生及工作人員的健康，今( 31)日完成決賽及補賽讓比賽圓滿落幕。

比賽辦理期間，承辦學校天天繃緊神經嚴正執行各項防疫措施， 藉由防疫七原則(備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、 戴口罩、發燒不參賽)，力求防疫工作滴水不漏， 讓這次112場次近萬人的與賽人員皆能抱著安心、 放心的心情參賽。

國樂評審長國立臺灣藝術大學林昱廷退休教授說：「 這次各賽場外皆有專業醫療團隊與救護車隨時待命， 體溫量測及酒精消毒更是基本配備，進入室內一律配戴口罩。 工作人員除定時消毒場地外，更精心準備了紫外線燈， 在休息時間進行大規模滅菌工作。由於承辦單位全心全意的付出， 為這展藝環境建構了最完備的防護， 讓喜好音樂的學子們能夠安心的在舞臺上盡情表現。」

承辦學校安溪國中簡財源校長也說：「在安溪8年的時間裡， 共辦理8次音樂比賽市賽、2次全國賽， 而這次是最令人戰戰競競的一次。在疫情挑戰下，學校以「安全」 為最終任務目標，透過縝密的籌劃， 讓學校的孩子和參賽者在滴水不漏的防疫準備中， 獲得最安全的保障，讓不斷電的賽程平安順利， 同時也讓學校正常教學， 展現學校同仁旺盛的戰鬥力及最佳的風險管理，透過大家攜手合作， 才能完成這次不可能的任務。」

新北市教育局以戒慎恐懼、全面備戰的態度積極面對， 透過三階段嚴正把關，不僅提供所有參賽者表演舞臺發揮長才， 同時也以高規格防疫措施保護賽場所有人員的健康， 讓這長達16天的全國學生音樂比賽順利且平安的畫下完美句點。