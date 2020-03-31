哥哥回來了！香港經典《阿飛正傳》數位修復版　張國榮重返台灣大螢幕

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 經典港片《阿飛正傳》進行數位修復，將於2020年4月1日再度上映，那天也是張國榮逝世的日子，意義非凡！

永遠的哥哥張國榮！由國際名導王家衛執導的《阿飛正傳》於1990年上映，集合華語影7大巨星張國榮、劉德華、張曼玉、張學友、劉嘉玲、梁朝偉等人共同演出，堪為當時的夢幻陣容。

其中，由張國榮主演的風流「阿飛」和張曼玉有許多精采對手戲，他更創造許多經典撩妹金句讓影迷難忘，像是，「1960年4月16號下午3點之前的一分鐘你和我在一起，因為你，我會記住這一分鐘」、「我不知道他有沒有因為我而記住那一分鐘，但我一直都記住這個人」等。

電影公司宣告，《阿飛正傳》將於4月再度搬上大螢幕，消息一出讓影迷十分期待，而上映的日期也意義非凡，恰好正是哥哥張國榮過世的那一天。



《阿飛正傳》將於四月再度重返大螢幕(圖/電影公司)

《阿飛正傳》當時雖然有好口碑，強烈的敘事風格，但電影依然叫好不叫座，票房成績並不出色。而多年後，《阿飛正傳》一再獲選為華語影壇經典佳作，成為跨時代的重要作品，更名列世界影壇百大電影，藝術成就極高，也成為粉絲心目中最想在大銀幕欣賞的作品之一。

《阿飛正傳》也是巨星張國榮的代表作品之一，他曾以此片拿下香港金像獎影帝，尤其在片中一場獨自跳恰恰的戲，將個人魅力發揮淋漓盡致，成為影壇中經典的一幕。2018年，電影進行數位修復並重新上映，讓不少新世代的觀眾重新感受了電影的經典台詞與畫面，在大銀幕體驗了「阿飛」獨特的魅力。

此外，原本香港年年都有舉辦紀念張國榮的活動，也有電影公司將他的《新夜半歌聲》、《白髮魔女傳》等代表作品重新上映，但因香港新冠疫情狀況，戲院暫停營業，紀念活動也都宣布取消。

台灣方面，《阿飛正傳》將於4月1日誠品電影院晚上7點限量上映；4月3日將在華山光點電影館上映。更多詳情請前往官方粉絲團查詢。