想到新南向國教書嗎？來參加對外華語教學能力認證

為鼓勵華語教師取得華語教學專業認證，教育部將於109年7月25日、26日舉行「對外華語教學能力認證考試」。考試簡章自3月28日起公布於考試報名系統及教育部全球資訊網—「認證檢定及留考」專區，請逕點選「對外華語教學能力認證」頁面下載。

考試由國立臺灣大學承辦，報名時間自109年5月15日上午10時起至6月1日中午12時止。考試報名方式一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須將報名表列印並以掛號郵寄至「國立臺灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

「對外華語教學能力認證考試」自95年舉辦以來已邁入第15屆，考生累計達2萬6,470人，共計有4,795人取得華語教學能力證書。教育部表示，取得本考試證書有助於爭取赴國外任教或實習的機會；統計教育部108年共選送247名華語教師及145名華語教學助理赴波蘭、德國、俄羅斯、斯洛維尼亞、捷克、奧地利、美國、加拿大、墨西哥、巴拉圭、澳洲、泰國、越南、印尼、印度、日本及韓國等17個國家任教或實習。

華語教學人員除於當地進行華語教學外，對於促進國際合作及推廣臺灣文化均有莫大貢獻。教育部歡迎有意願到海外擔任華語教學工作者報名參加「對外華語教學能力認證考試」，有志報考者請儘早依照簡章規定備齊報名表件，以免錯過報名時間。

由於「新南向國家」對華語文的學習需求大，教育部更加碼華語教師赴印度及東南亞任教的生活補助費，從1000美元至1200美元，調升至1500美元（約新臺幣4萬5千元），加上當地政府給的薪資，合計月薪可到55K。（新聞轉載自新住民全球新聞網）

對外華語教學能力認證考試報名簡章