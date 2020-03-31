僑委會訪查僑生技職專班防疫工作 肯定龍華科大用心

為防患未然、超前部署，落實「3+4僑生技職專班」在臺學生防疫把關工作，僑務委員會副委員長高建智，日前由相關業務人員陪同下，蒞抵龍華科技大學訪查僑生技職專班防疫準備工作，並對龍華科大在各項防疫物資、教學與生活空間規劃等防疫實務相關措施的高規格整備，表達高度讚揚與肯定。

在新冠肺炎疫情日趨嚴峻下，僑委會上週起陸續至全臺16所僑生技職專班承辦學校實地訪視，副委員長高建智在抵達龍華科大時，由葛自祥校長、林如貞副校長親自接待，隨即聽取學校防疫佈署相關簡報。

葛校長表示，龍華科大僑生除一般學位生外，學校並開辦3+4產攜僑生專班及海青班，培養僑生實用技能。因應新冠肺炎疫情，學校已透過導師宣導，協助學生經由口罩實名制2.0線上預購及實體藥局購買外，衛保組並預備充足口罩量，隨時可提供以滿足學生防疫需求。

此外，在隔離空間部分，學校及實習合作廠家致力強化衛生環境，除校門進出實施體溫檢測，防止人員往來傳播病毒，每週並定期消毒教室、宿舍，每日更多次消毒門把、電梯按鈕和出入頻繁區域，進入密閉空間前，都得配戴口罩，以保護在校生健康與安全，讓上課及實習同學安心，也讓家長們放心。

隨後，高副委員長並代表委員長吳新興，感謝龍華科大在各項防疫工作、照顧僑生課業及生活的努力與用心。他也指出，僑生技職專班辦理學校，現階段防疫物資整備情形完善，除嚴格執行訪客及學生的出入管制與體溫偵測、定時進行住宿及學習場域的消毒，更因應來自不同國家僑生，製作多國語言防疫宣導。

期盼藉由本次訪查，超前佈署防疫措施，也將政府關懷落實到僑生身上，俾使僑生都能安然度過這次疫情，有效確保在臺技職專班僑生的健康與安全。（新聞轉載自新住民全球新聞網）