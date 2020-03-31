小芥菜芬普尼超標900多倍　北市衛生局指名不建議食用

位於文山區的愛維根社會企業公司販售的小芥菜，含有殺菌劑達滅芬2.8ppm；殺蟲劑芬普尼0.939ppm、芬普尼代謝物0.023ppm，分別... 位於文山區的愛維根社會企業公司販售的小芥菜，含有殺菌劑達滅芬2.8ppm；殺蟲劑芬普尼0.939ppm、芬普尼代謝物0.023ppm，分別超標938倍、22倍。(北市衛生局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺北市政府衛生局日前至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗381項殘留農藥含量，共計抽驗54件蔬果產品，檢驗結果8件不符合規定，其中「小芥菜」被檢出殺蟲劑芬普尼0.939ppm，超標938倍，被衛生局點名不建議食用。

北市政府衛生局表示，此次抽驗8件不符規定蔬果產品皆為高風險產品，包括松山區青山水果店的蓮霧、木瓜；文山區愛維根社會企業公司的茼蒿、小芥菜；松山區佰芸蔬菜行的青江菜、茼蒿；大安區香味公司的青蔥；長鴻榮實業公司（大倉久和）的紅辣椒。

其中愛維根社會企業公司的「小芥菜」，含有殺菌劑達滅芬2.8ppm（標準2.5ppm以下），；殺蟲劑芬普尼0.939ppm、芬普尼代謝物0.023ppm（標準都是0.001ppm以下）分別超標938倍、22倍，衛生局直接點名不建議食用。

北市衛生局提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999(外縣市民眾請撥02-27208889)轉7089。以上稽查結果，可上臺北市政府衛生局網站及食藥粧網路地圖查詢相關訊息。