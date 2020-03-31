泰王攜20名妃嬪德國奢華度假 泰網民怒刷「#我們為何需要國王」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）泰國是武漢肺炎爆發以來第一個出現確診病例的境外國家。當曼谷進入半封城之際，傳出泰王瓦吉拉隆功攜20名後宮妃嬪在德國阿爾卑斯山附近四星級酒店躲疫情，舉國嘩然。「#我們為何需要國王（#Whydoweneedking）」標籤在推特上出現超過120萬次，泰國官員警告，在網上議論國王，最高將面臨15年監禁。

綜合外電報導，武漢肺炎肆虐全球，累計泰國共有1514例確診個案，9人死亡。其中以首都曼谷疫情最為嚴重。

現年67歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在疫情告急時刻，卻攜20名後宮妃嬪包下德國巴伐利亞邦的四星級酒店度假兼防疫。

雖然巴伐利亞邦官方要求轄內酒店歇業防疫，但泰王瓦吉拉隆功包下的酒店依然營業中，以便泰王與他的20名妃嬪及僕人入住。

有消息說，由於歐洲疫情嚴重，許多地方政府頒布宵禁，設置防疫措施，但仍然有民眾反映曾看見泰王與數名女子在外騎車放鬆。

加爾米施帕滕基興（Garmisch-Partenkirche）當地辦公室也證實該飯店仍舊營業中，但不允許其他客人入住。

此外，泰王瓦吉拉隆功的第四任王后蘇提達則一直住在瑞士的豪華飯店中。

沒有比較就沒有傷害，英國首相強森（Boris Johnson）確診武漢肺炎，正在自我隔離的同時還必須透過視訊會議，帶領英國內閣對抗武漢肺炎。

而疫情同樣嚴峻的泰國，泰王卻跟妃嬪們在歐洲甜蜜地過著「21人世界」，讓泰國民眾相當憤怒。

許多泰國網友在推特上批評國王做法，並將「#我們為什麼需要國王」（#Whydoweneedking）標籤刷上熱門，超過120萬民眾關注及支持。

此舉也引來泰國政府一名高管發文警告，在網路上妄議國王，將可能面臨最高15年監禁。