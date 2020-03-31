【武漢肺炎】台灣師範大學證實1名學生確診　有接觸的師生14天內暫勿到校

更新時間: 2020-03-31 16:30

首次發稿: 2020-03-31 15:40

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台師大今天(31日) 證實校內一名學生確診武漢肺炎，同寢室的室友已搬出宿舍，確診學生的上課教室和寢室已再次消毒，並請與確診者接觸的師生14天內暫勿到校。

日前南部、北部接連有4所大學傳出師生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎），台灣師範大學今天證實，校內一名學生29日返家，出現發燒、咳嗽等症狀，並前往就醫，學校於30日接獲學生確診的消息。

中央社引述台灣師範大學學務長林玫君表示，學校接獲通知後，已安排確診學生的同寢室室友移出宿舍，遷往校外住處，確診學生的上課教室和寢室都已再次全面清潔消毒。

林玫君提到，這名學生生活單純規律，沒有出國旅遊史，也沒有跨校選課，為達到最大保護原則，學校也通知這名學生修習相關課程的師生14天內暫時不要到校，同時啟動遠距線上教學，避免衍生可能接觸，至於影響多少課程和師生，暫時不便透露。

環境清潔方面，林玫君指出，學校原本每天都會針對教室、公共區域和宿舍消毒，清明連假期間也安排全校大消毒，同時提醒師生戴口罩、勤洗手，維持正常作息，留意自身健康。

首次發稿: 2020-03-31 15:40

【武漢肺炎】台灣師範大學1名學生確診 校長發公開信證實

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(31日) 在記者會上指出，今日新增16例新冠肺炎(武漢肺炎)確診，其中2例案307與案322為本土個案，近期都沒有出國史。

案307與案122(土耳其境外移入) 曾經聚餐，案322發病前活動地點多在學校和宿舍，感染源還在調查。

台師大校長吳正己剛剛已經發出公開信，證實學校有學生確診，並提到學校已針對其所接觸過的場域進行全面消毒。

台師大表示，該校是在3月30日深夜接獲通知，某系一名學生確診感染新 冠病毒，學校配合疫情調查，釐清相關接觸者情形如下：

3月29日，本校某系一位大四學生週末返家，有發燒 、咳嗽症狀，就診後被收置於住家附近醫院。

學校接獲通知後，3月30日即由學校安排同寢室同學 移出宿舍，進行自主健康管理，學校原本每日針對教室、公 共區域、宿舍進行環境消毒，該生課表上之教室及寢室，均 已再次加強全面清潔消毒。

因其生活單純規律，無出國旅遊史，也無跨校選課。為達 最大保護原則，校方緊急通知相關課程立即啟動遠距教學， 以避免衍生任何可能接觸，並已安排於清明連假期間全校大 消毒，後續再依疫調結果辦理。

台師大校長吳正己表示，防疫如同作戰，請全體師生同仁共同 齊心協力，完成這項艱鉅的工作。期盼大家在這段時間多留 意自身健康，維持正常作息，並配合做好各項防疫措施，相 信在疫情穩定後，大家能如同以往回到正常的學習及生活。

吳正己校長公開信全文如下:

親愛的各位師長、同仁及同學們：

這一波新型冠狀病毒COVID-19所引起的疫情來勢洶洶，面對全球各地不斷升溫的疫情，以及國內每日增加的確診人數，本校防疫小組從不敢大意，仔細佈署相關防疫措施，啟動各項防疫機制，希望能為大家守護住這個安全、健康的師大校園。

但疫情變化實在快速，在此要向各位報告，學校現有一位同學為新冠病毒之確診病例。在中央疫情指揮中心CDC釐清此個案相關情形前，為達最大保護師生原則，確診同學參與之相關課程，學校已啟動遠距教學，並配合CDC疫調進行後續處理。學校也已針對其所接觸過的場域進行全面消毒，並安排於清明連假期間進行全校大消毒。

面對疫情，在此也懇切呼籲各位師長、同學，應落實勤洗手、戴口罩、與他人保持適當社交距離、避免出入人群聚集場所及暫緩與最近返國之親友接觸。若有防疫相關問題可通報或諮詢本校健康中心(分機3111)，本校學生輔導中心也可提供必要的心理協助。

防疫如同作戰，在此嚴峻時刻，我們更應該團結一心，共同維護全校師生的安全健康。期盼大家多留意自身健康，維持正常作息，並配合做好各項防疫措施，相信在全體師生共同努力之下，我們一定能完成這項艱鉅的工作。

校長 吳正己 109.03.31