幸福！台灣口罩日產增至1300萬片　開放寄至海外規定搶先看

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣口罩日產量已突破1300萬片，指揮中心不只放寬口罩實名制的規定，更鬆綁寄給海外台灣人，以每2個月寄送30片為限。

台灣口罩超前部屬，從7天2片，一路增加到14天9片，現在日產量更已突破1300萬片，中央流行疫情指揮中心決定調整口罩實名制的規定，從4月9日起，2週買1次，同時每14天可買成人口罩9片或兒童口罩10片。

為照顧在國外工作或就業的台灣人，指揮中心宣布，自4月9日起開放民眾寄送口罩至海外，對象為寄件人的二親等以內的親人，每2個月可寄30片。

指揮中心說明，政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

指揮官陳時中強調，收件人必須具中華民國國籍，寄送口罩由寄件人上網申請許可證無須出口報關，再持口罩、輸出許可證號碼、及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送，另外將加派人力協助長者填寫。

目前規劃的簡化寄送口罩程序：

（1）免出口報關

（2）由寄件人上網申請輸出許可證

（3）民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送

（4）寄件時，收件人必須具中華民國國籍，收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片