【武漢肺炎】新加坡新增3感染群　一名41歲台灣女性確診

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情加劇，新加坡確診病例累計共879起，昨天(30日)出現3個新感染群，根據新加坡衛生部公告，新感染群中有一名持長期居留證（long term pass）的台灣人確診。

新加坡昨新增35起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，其中有26起是屬於本地感染病例，遠高於境外移入的9起病例。

截至發稿為止，新加坡迄今累計確診879起，有228人康復出院，另有3名病患死亡。

綜合中央社與新加坡媒體報導，新出現的3個感染群，分別是位於實里達北連路的S11榜鵝外籍勞工宿舍、威美路的悠邸（Wilby Residences）酒店式公寓，以及Hero's音樂與體育酒吧。

根據新加坡衛生部公告，悠邸酒店式公寓共7人確診，其中一人是持長期居留的41歲台灣女子，其他則是來自丹麥、日本與新加坡永久居民等人。

另外，9起境外移入病例曾分別造訪英國、法國、菲律賓、馬來西亞等國。

新加坡過去兩個多月來主要從減少境外移入、及早診斷和隔離病例，以及加強社會責任與個人衛生習慣三大層面著手防疫，希望降低武漢肺炎疫情散播。

位於武吉知馬一帶的悠邸（Wilby Residences）公寓出現七起病例，最早確診的是持長期證件的55歲丹麥籍女子，她在3月21日確診。其餘六人包括持長期證件的41歲台灣籍女子、持當地工作證件的22歲日本籍女子、一名71歲男性永久居民，以及三名年齡介於23歲至47歲的當地女子。

悠邸公寓發言人受訪時表示，自悠邸出現第一起確診病例後，管理層已加強清洗和消毒設施，住宅內的共用區域已關閉，第一線員工也備有口罩和消毒液，以降低感染風險。作為額外防範措施，管理層也安排幾名員工放缺席假，並會繼續與當局密切合作，追蹤可能曾與確診病例接觸的居民和員工。