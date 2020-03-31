國旅史上首次跨品牌合作　老爺 雲朗 凱撒 三大集團聯手 發行「CLR聯合通用券」

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，不論對觀光旅遊、製造業、全球供應鏈等不同產業，都帶來重大經濟衝擊。在最困難的時期，激發出最突破性的作法。國內三大飯店集團：老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖進行史上第一次的跨品牌攜手合作，以集團的品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」給旗下10,000名飯店同仁及關係企業員工平均每人約一萬元。以企業原有的員工旅遊基金，再由業主擴大加碼，發行高達一億元的聯合通用券，可於三大集團旗下30家飯店住宿使用，刺激國內經濟，要將安全和消費都留在台灣。

三大集團拋開本位主義，齊一心力合作創造藍海，並呼籲觀光產業應同心協力，以自己的人力、財力、心力，共同為台灣觀光而努力。除了表現品牌內同仁由下到上的團結，更展現了產業間的同心協力，同時也在聯合聲明中表達了「把消費留在台灣」的核心價值。三家飯店集團與關係企業的10,000名工作夥伴與眷屬，在跨品牌的飯店間進行消費，一起力挺台灣觀光。

老爺酒店集團執行長沈方正表示：特別感謝團隊的努力，能夠促成與雲朗、凱撒兩家集團難得的合作，老爺非常榮幸能參與其中。沈方正談到曾經SARS時期他擔任知本老爺總經理，當時因為台東沒有案例，飯店還能靠推出移民台東方案挺過。但這次情況不一樣，是無法仰賴飯店自己的力量解決問題，因此才有這次自助、人助、天助的最好方案。沈方正強調：「『以最謹慎小心的態度，和最大的創新精神』在這個時刻透過我們自己幫助以及政府的幫助，希望到最後疫情緩解，能夠共同度過觀光業有史以來最艱困的時刻」。

雲朗觀光集團盛治仁總經理表示，三家不同文化，不同架構，不同做事習慣的集團，為了把安全和消費留在台灣，願意拋開本位主義和舒適圈，三合一攜手合作，來創造新藍海。最重要感謝的對象，就是三家有擔當、又有遠見的業主。他們堅持現階段對員工不減薪，不放無薪假，反而在最壞的時代，用了最好的方法，加碼投資自己的員工，也努力為台灣經濟注入活水。

第一階段三個集團與關係企業的每位員工可得到約一萬元的旅遊金，總計發出約一億元，希望能帶來成數的效果，因為根據主計處統計，國內住宿費用佔國內旅遊消費的17％，由此推估可以為周遭交通、餐飲、購物等觀光產業，創造超過五億元營收。

下一階段我們歡迎更多關心並願意貢獻台灣經濟發展的企業一起加入。凱撒飯店連鎖皮金營副總裁表示：疫情已經兩個月，旅館業的生意從一月底的九成一直往下掉，國外觀光客幾乎沒有，出國旅遊不安全，目前就是台灣最安全，也只能靠國人的旅遊消費帶動刺激國旅觀光。

我們凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團、雲朗集團，總計員工就有10,000人。公司願意出錢加碼鼓勵員工旅遊，除了身心得到愉快，相信也能帶動國內旅遊。凱撒飯店連鎖共有9家飯店，相信能提供國人更多選擇及更多去處，很高興能跟老爺集團、雲朗集團合作，三個連鎖共30家飯店，一起讓我們的員工選擇。

民間產業在因疫情受衝擊的同時，企業間更應該團結、互相結盟，共度市場瞬息萬變的情況，由台灣三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖共同發起，首度發行飯店業內跨品牌的「CLR聯合通用券」，以「共享」概念，率先攜手擴大員工福利，將原有員工旅遊的預算再由業主加碼，每位員工將有平均約一萬元的旅遊基金。此舉除了感謝各集團飯店員工努力付出，讓同仁在安全的台灣進行國內旅遊，並刺激觀光消費。飯店同仁與關係企業員工可至三大集團旗下30家飯店住宿消費抵用，這也是台灣首次有這麼大規模的飯店跨品牌合作，共計約有10,000名同仁可因此受惠。

此外，發行「CLR聯合通用券」更受到三大飯店集團關係企業的第一波響應，分別有互助營造、台灣水泥、嘉新水泥，以及宏國集團也都加入，以員工旅遊福利金購買折扣優惠抵用券。同時也歡迎其他企業以及各產業的福委會加入，讓在職員工於疫情煩悶的氛圍中，不但享有加碼優惠的旅遊福利，同時可以安心在國內度假，更可以刺激國內消費。依照主計處的統計，國內旅遊中的住宿金額約佔總消費額的17%，三大飯店集團的同仁與關係企業員工預估即可創造超過5億元的國內旅遊衍生商機，挹注到交通、餐飲及購物等觀光內需市場，期待能為提升國內消費盡一份心力。未來各大企業加入後，當可創造更大倍數的商機，為台灣經濟注入活水。

三大飯店集團除了發行「CLR聯合通用券」供內部同仁和關係企業員工國內旅遊使用外，更為未來飯店集團間加深合作奠定了良好的基礎，也歡迎任何公司或產業和我們聯絡討論各種合作可能性，讓產業界攜手度過難關，再創佳績。