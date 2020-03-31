【武漢肺炎】「中國製造」頻遭退貨？ 華春瑩反譏：我們也收過瑕疵捐贈品

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）正當各國積極處理武漢肺炎的同時，中國打著「援助他國」的名號出口快篩試劑及口罩，但物資出包嚴重只能棄用。中國外交部表示，也曾收過有問題的醫療物資，但他們尊重各國善意，低調處理。而中國商務部門則低調要求相關部門把關出口醫療物資質量，並呼籲各國採購符合質量的產品供應商。

荷蘭衛生部3月28日宣佈召回一批中國捐贈的130萬片KN95口罩。荷蘭當局表示，經測試後，發現該批口罩無法緊貼臉部，過濾病毒的功能也不合格。

《德國之聲》報導，該批口罩品質差勁，不僅未達到歐盟的認證標準，連較低的FFP1標準都達不到。有醫院表示，這批口罩品質惡劣且非個案，市面上充斥著這樣的「垃圾」。

捷克、菲律賓等國也陸續表示，向中國訂購的病毒快篩試劑，錯誤率達到7至8成，各國衛生部下令停用並退貨。

外交部發言人華春瑩表示，在中國疫情爆發之際，也收到的其他國家提供的物資中是有一些不合格的，但當時中國選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理。中國幫助別國的心意是真誠的。如果在這一過程中，出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，希望有關問題不被政治化解讀。

大約是國際對於「中國製造」的反彈聲浪太大，中國商務部昨日發出聲明，要求商務部會同相關部門嚴把質量關,維護出口秩序,嚴厲打擊假冒偽劣行為。醫療物資的質量安全直接關係人的生命健康，醫療物資出口中一旦出現質量問題，將認真調查，依法懲處,絕不姑息。

近日，商務部將會同海關總署、藥監局發佈公告,要求出口的相關醫療物資必須取得國家藥品監管部門的相關資質，符合進口國(地區)質量標準要求。同時也希望外國採購商選擇符合上述質量要求的產品供應商。