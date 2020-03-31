世衛稱有與台灣合作對抗武漢肺炎　外交部：部分事實不符

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）針對世界衛生組織發布聲明表示世衛正與台灣衛生專家密切合作對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）一事，外交部昨（31）日回應，世衛的聲明不盡事實，世衛從未將台灣發布的訊息分享予會員國，且台灣歷來申請參與世衛會議被拒絕率高達七成。

世衛組織（World Health Organization）因為日前高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）接受香港電台節目訪問拒絕談及台灣議題，甚至還直接切斷視訊訪問而遭到撻伐。世衛在週日（29）罕見發布聲明，表示台灣的會員資格將由會員國來決定，而非世衛職員。

聲明並表示，「針對COVID-19疫情，世衛秘書處按照既有程序與台灣衛生專家及當局合作，促進迅速且有效的因應措施，並確保聯繫和訊息流通。」

外交部表示，我方肯定世衛秘書處在國際友人的敦促下，就台灣的參與問題作了若干改善，然而世衛針對台灣議題所發出的聲明，仍有與事實不符之處，因此外交部嚴正籲請世衛秘書處繼續檢討，並改善其基於政治考量而施加於台灣的一些不合理限制。

外交部指出，台灣與世衛在國際衛生條例（International Health Regulations）架構下互設聯繫窗口，我方雖可透過該窗口查閱資訊，然而實際上多是台灣單向的資訊提供，且資訊未被世衛分享。

外交部接著指出，以這次武漢肺炎疫情為例，台灣自始即將所有案例資訊及我國採取的防疫及邊境檢疫措施在第一時間通報世衛窗口，世衛秘書處卻從未將台灣提供的資料透過相關管道分享予會員國，因此各國衛生單位無法從世衛所提供的資訊中瞭解到台灣的疫情現況、防疫政策及邊境檢疫措施，「這顯示WHO聲明中所稱，正廣泛向包括台灣在內的所有地區學習，以與全球分享最佳範例的說法，與事實有出入。」

此外，今年2月間世衛舉辦全球研究及創新論壇，世衛雖接受我國兩名專家參加，但僅允許線上參與；自2009年至2019年，台灣共向世衛申請參與187場技術性會議，卻僅受邀參與57場，被拒率高達七成，「顯見WHO秘書處即便在處理參與技術性會議事宜時，仍多基於政治考量而對台灣設限。」

外交部提及，近來國際輿論、我國友邦及理念相近國家推促世衛應納入台灣的支持聲浪日益高漲，加上台灣成功制止武漢肺炎疫情擴散的表現，廣泛獲得國際社會稱許與讚揚。

外交部呼籲世衛秘書處，在全球共同合作對抗武漢肺炎疫情蔓延之際，世衛應摒除政治考量，將台灣完整納入相關會議、機制及活動，尤其是與防治武漢肺炎疫情相關者。

總統蔡英文在昨日受訪時也指出，「我們的態度一向都很明確，台灣有能力及很強的意願，與各國共同維持我們的健康。」

蔡英文表示，希望各國政府在經過這次疫情之後，更能了解台灣的能量及台灣可以貢獻的地方，並真正地來思考，讓台灣可以加入世界防疫體系，不但對台灣民眾的健康可以有更好的保障，對全世界來說，有了台灣的參與，世界醫療衛生體系會做得更好。