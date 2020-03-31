第二班湖北類包機乘客完成檢查 轉往檢疫所

圖為包機昨深夜抵達桃園機場情形,全副武裝的機師順利完成任務, 伸出大拇指比了個讚（中央社) 圖為包機昨深夜抵達桃園機場情形,全副武裝的機師順利完成任務, 伸出大拇指比了個讚（中央社)

214名滯留中國的台灣民眾，30日晚間從上海搭乘第二架類包機返台，部分旅客因為證照過期而無法登上班機，返台旅客在通過防疫檢查後，被安排前往檢疫所進行14天的隔離。

為接回因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而滯留中國大陸湖北的台灣民眾，政府安排華航定期班機在29日及30日2天，以類包機方式從上海接回滯留的台灣民眾，第二班類包機原本預計在30日晚間7時50分出發，但因故延至8時16分從上海浦東機場起飛，並提早在9時38分抵達桃園國際機場。

班機在落地後，依循地勤人員的指揮緩緩停靠在停機坪上，由於班機內未開燈，因此只能隱約看見乘客們戴著口罩穿著防護衣望向窗外，偶爾有小朋友趴在窗戶旁好奇的對外張望，而正副機師則是不忘向在場的記者揮手致意。

檢疫工作人員在專機抵達前就已換上防護裝備待命，待班機落地推至台灣飛機維修公司機棚內，隨即關起大門維護乘客隱私，並進行消毒及發燒篩檢等作業，無症狀者會由專車接送前往集中檢疫所，進行為期14天的安置隔離，若有武漢肺炎疑似症狀，則由救護車立即後送就醫。

在完成檢疫流程後，214名旅客在31日凌晨0時5分許，分別搭乘多輛遊覽車離開桃園機場，經過多日長途跋涉，有的旅客在遊覽車上閉目養神，也有旅客一臉疲憊的發呆，不過小朋友們則是精神抖擻的看著車窗外，但對於終於順利返台都有一種如釋重負的感受。

國境單位表示，第二架類包機，事前有217人報名搭乘，其中3人因為「大陸居民往來台灣通行證」（大通證）過期等因素無法出境，雖緊急向大陸官方辦理證件補發，但仍無法趕上班機，因此共214人搭機返台，但確切的返台人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

台灣政府先前已協調兩次包機行動，首次包機在2月3日由中國東方航空載回247人，第二次包機則在3月10日由華航及東航各一班包機載回361人。估計29日及30日連續兩天、2架類包機，共搭載367名滯留湖北的國人返台。