【武漢肺炎】外媒：疫情喚起中國年輕人政治覺醒 北京當局警戒

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著武漢肺炎席捲全球，各國焦頭爛額之際，北京當局企圖透過「大外宣」扭轉先前隱匿疫情導致各國受災的輿論，塑造強國形象。《紐約時報》報導，中國新一代年輕人在本次疫情中逐漸覺醒，其後果可能破壞中共一直以來執政基礎。

《紐約時報》3月29日報導，中國武漢肺炎爆發以來，為遏止疫情，政府採取嚴格封城措施，並禁止民眾進行長途旅行，學校停課後，許多學生透過微博及微信等社交媒體，為前線醫生及護士組織尋求捐贈物資。而藍領階級則向政府要求封城造成的經濟損失。

報導指出，這一代的年輕人是在中國官方宣傳中長大的，只要黨能確保就業就業機會及社會穩定，年輕人願意放棄政治自由，跟隨黨的腳步。

但北京當局企圖透過審查制度及阻止吹哨人發聲的做法，導致疫情一發不可收拾，甚至引發全球經濟危機，讓年輕人憤怒不安。

有部分年輕人站出來討論遮掩的代價，有人透過抗議活動及組織支援者等動作，考驗黨對獨立團體的敵意。

甚至有人企圖透過揭露公共募款的最終流向，來追究政府責任。

34歲的北京居民漢娜楊（Hannah Yang）透過加密即時通訊Telegram建立一個超過1.4萬人的群組，將被政府刪除關於武漢肺炎的文章報導及社交媒體帖子截圖，發到群裡。

她說，我愛國，但批評不代表我不愛國。將來某一天一定會有一個關於最近發生了什麼這樣的narrative（敘事），至少可以讓別人知道到底發生了什麼。

中共政府在本次對抗疫情中取得相對正面的成功，點燃國內的民族主義的狂熱。但若全球在本次武漢肺炎疫情中受衝嚴重，對於中國製造商品需求降低，並結束中國維持數十年的經濟增長時，將使中國國內失業率增加，對經濟影響造成不可逆的損失。

文章提到，奧斯陸大學(University of Oslo)研究中國年輕人的教授劉鳳淑表示，北京當局可以藉由審查社交媒體的內容並將之刪除掩蓋，但是年輕人失業的問題將會對北京當局穩定執政造成一定的風險。

一名廣州的服裝經營商表示，由於封城，沒有人上門買東西，他和妻子的生活費及交房租錢都快要用完了。他最近還上街與數百人一起進行遊行，要求降低商家的租金。

根據統計，累計全球武漢肺炎確診數來到724,353人、死亡人數34,009。