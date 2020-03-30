校園Maker防疫保衛戰 師生自製消毒無人機、機器人

嚴重特殊傳染性肺炎防疫掀起新北市maker創作校園保衛戰， 新北市3間自造教育科技中心聯手防疫，動手DIY創意自製「 紅外線測溫儀」、「酒精霧化器」、「消毒無人飛機」與「 防疫消毒機器人」等各項防疫創客作品，用創客精神結合「創意、 整合、自學、實作」及學科知識，共同解決生活問題。

張明文局長表示，自造教育科技中心團隊啟發創意， 動手實作投入防疫工作，更與學生共同傳遞了創客精神「想得出來， 就做得出來」，激盪創意的同時，也學會遇到困難時能先思考：「 自己可以怎麼做？遇到困難時，該怎麼面對，勇於創新與挑戰， 更培養解決問題的能力」，感謝新北市師生面對防疫， 採取積極態度，整合科技跨領域相關課程知識， 發揮創意實踐創客精神。

蘆洲國中師生使用校內3D印表機製作噴灑頭， 結合空壓機及負壓帶動原理，製作成酒精霧化器， 除節省酒精使用量，還能快速清潔消毒教學環境；鶯歌國中則參考國 外網站，運用雷切自製測溫儀外殼，搭配紅外線模組、 開發版等零件自行接線、並請業師指導程式編寫， 製作充滿創客精神的「校園紅外線測溫工具」。

金山高中師生結合新興科技引導學生發揮創意，改造既有的課程， 共同改造出「消毒無人飛機」與「防疫消毒機器人」， 運用材料的壓電變形運動，形成超音波，快速將消毒液震盪為水霧， 搭配中心數位機具製作出「消毒無人飛機」與「防疫消毒機機器人」 外掛消毒模組，所有製作成本約600元，附加效益非常高， 也使學校設備的運用更多元、彈性， 應用於教室消毒與防疫推廣教育， 期許提升防疫工作的能量與分擔人力；學生王泓凱說：「 原來透過超音波噴霧器與驅動器就可以簡單將消毒液霧化， 非常方便且快速！未來應該可以模組化、串接起來， 進教室就可以不用排隊消毒，也可以製作回家跟家人一起分享！」

新北市教育局自108年啟動自造教育及科技中心教育藍圖， 整合各項創客及科技領域等相關資源，以「創發課程、創客推廣、 創網社群、創師培訓、創地共享、創愛傳鄉、創具漂鳥」七大特色， 共同推廣扎根達到校校有創客及科技教育政策，持續朝「 全國數量最多、科技創意師資最強、社群能量最大」目標邁進。