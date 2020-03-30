富邦金控2019年稅後淨利585億元 每股盈餘5.46元

富邦金融控股公司(2881)今(30)日舉行法說會，公佈20 19年全年自結之財務數字以及說明2020年經營策略。2019 年富邦金控稅後淨利為585億元，較2018年成長23%， 每股盈餘(EPS)5.46元持續領先金控同業，連續11年榮登 台灣金控業每股盈餘第一！

富邦金控總資產及淨值穩健成長，2019年年底雙雙創下歷史新高 ，總資產達8兆5,477億元新高水準，較2018年成長10. 8%，淨值達6,078億元，較2018年成長32.3%。 資產報酬率(ROA)為0.73%，股東權益報酬率(ROE)為 10.94%。富邦金控並已於本月10日公佈2020年2月份自 結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達148.19億元， 每股盈餘(EPS)達1.45元，持續穩居金控每股獲利之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，2019年經營績效表現穩健， 主要子公司營運動能良好，獲利皆較2018年同期成長， 業務持續多元擴張，包括台北富邦銀行投資LINE Bank股權25.1%；為擴大資產管理商機， 富邦投信成為金控直接100%持股之子公司； 台北富邦銀行雅加達辦事處開業，持續深耕東南亞市場， 富邦華一銀行新設廣州及重慶分行，另有寧波分行籌設中。

蔡明興指出，除了經營成果斐然，富邦金控持續深化永續經營( ESG)也深獲國際機構評比高度肯定。連續三年入選「 道瓊永續世界指數」成分股，2019年首度改列「保險(INS Insurance)」類別，名列全球保險業第五、 此類別台灣金控業龍頭；並連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」 成分股。此外，連續三年入選「MSCI永續指數」成分股，獲MS CI ESG Rating評選為多元金融業台灣金融業最佳評等A級。

展望2020年，富邦金控將以穩健資本水準發展， 掌握投資市場機會多元布局，同時透過金融科技深化客群經營； 除深耕台灣市場，也將持續耕耘海外重點市場， 尋求國內外購併及策略聯盟機會，穩步朝「亞洲一流金融機構」 的願景邁進。

富邦人壽業務及資產穩健成長 初年度保費居業界第一

富邦人壽2019年稅後淨利265.1億元，2019年總保費收 入(Total Premium)達5,962億元，較2018年成長9.8%， 排名市場第二。因傳統分期繳壽險顯著成長，帶動初年度保費（Fi rst Year Premium）較2018年成長8.3%，達2,063億元， 排名業界第一。2019年續年度保費收入達3,899億元，較2 018年同期成長10.6%，佔總保費貢獻度約65.4%。20 19年初年度等價保費（FYPE）達717億元，較2018年成 長44.8%，帶動新契約價值(VNB)達351億元，較201 8年同期成長32.1%。由於富邦人壽穩健發展內部自有通路，2 019年自有通路貢獻初年度保費及等價保費佔比過半， 另外部銀行通路分期繳業績亦顯著提升。

富邦人壽整體投資表現穩健，總投資資產規模亦穩定成長，2019 年底達4兆424億元，年成長11.6%。總投資收入為1, 454億元，經常性收益為投資收益主要來源達1,372億元，較 2018年成長8.4%，主因股利收入及基金配息增加帶動成長。 資本利得以債券類貢獻較大，較2018年大幅成長195.5%。 受惠股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升，至2019年年底淨值 達3,375億元。在台美利差收窄趨勢下，經常性避險成本下降， 避險後經常性收益率自2018年的2.74%提升至2019年2 .98%。

2020年富邦人壽業務發展聚焦三大重點，第一、壯實通路經營： 著重自有通路產能提升， 強化外部通路非價格競爭服務以穩固市場地位。第二、 掌握商品發展趨勢：商品銷售回歸保險本質，因應退休、人身、 醫療及長照需求，提供多元化保障商品。第三、維持穩健投資績效： 目標維持正利差，投資資產穩定成長，動態管理避險組合。

台北富邦銀行整體淨收益穩定成長 海外分行貢獻收益持續提升

台北富邦銀行2019年稅後淨利201.2億元，年成長8.1% 。受惠利息淨收益、手續費淨收益、金融商品淨收益、 其他收益等各類收益皆成長，2019年北富銀整體淨收益達456 億元，較2018年成長10%。 由於海外債券類商品及保險商品帶動，財管手續費淨收益較2018 年成長22.6%，並帶動整體手續費淨收益較2018年成長15 .9%。

北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長3.6%； 台外幣授信餘額成長，整體企業授信餘額年成長8.8%， 中小企業授信餘額年成長7.3%。由於資產負債結構調整， 帶動淨利差(NIM)及存放利差皆較2018年同期提升， 淨利差達1.10%，存放利差為1.39%。 資產品質仍維持優於產業平均，2019年底逾放比率0.19%， 備抵呆帳覆蓋率為713.11%。北富銀海外分行淨收益較201 8年同期成長21%，受海外分行放款成長帶動， 海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達17.5%。

2020年北富銀業務發展重點有三，第一、優化資產負債結構： 放款持續著重收益提升機會，負債面持續提升活存佔比， 並掌握債券投資機會多元配置。第二、強化交互行銷： 發展富邦生態圈協作商機，透過大數據與人工智慧， 發展數據支援決策系統。第三、科技奠基生活金融： 新核心系統預計今年上線，搭配私有雲發展各項運用；支付用戶數近 40萬戶，發展多種支付場景；並結合LINE資源，LINE Pay特店首年達超過一萬家。

富邦產險連續38年穩居市場龍頭 富邦證券經紀及興櫃業務位居市場前三大

富邦產險2019年稅後淨利43.94億元，年成長13.9%。 2019年直接簽單保費418億元再創新高，保費年成長8.3% ，優於市場表現，市佔率達23.8%，連續38年穩居產險市場龍 頭。富邦產險大陸子公司富邦財險2019年總保費收入為人民幣1 0.16億元，著重保費結構調整，並持續改善變動費用。

富邦產險2020年業務發展重點包括擴大領先地位，發展集團跨售 綜效，爭取共享平台及生態圈合作；深化金融科技應用， 優化作業系統流程提升核保與核賠效率， 透過官網及多元跨界合作優化客戶體驗， 持續位居網路投保市場第一。富邦財險也將多元發展外部合作關係， 擴大互聯網業務規模。

富邦證券2019年稅後淨利為29.02億元，年增38.8%， 主因資本利得表現良好、借券手續費收入提升； 各項業務維持市場領先地位，經紀及興櫃業務位居市場前三大。展望 2020年，富邦證券業務發展重點包括多元商品服務， 延伸客戶財富管理業務商機，活化客戶資產與資產配置， 並整合金控資源發展綜效；透過金融科技運用， 擴充數位平台服務提升電子交易佔比。

富邦投信調整為富邦金控直接100%持股之子公司 總資產管理規模持續成長

為強化資產管理業務對金控策略發展之重要性，2019年12月完 成組織調整，富邦金控以32.86億元直接持股富邦投信， 以提升投信與金控各子公司合作綜效。

富邦投信2019年稅後淨利為3.27億元，較2018年增加6 3.5%。因目標到期債基金及海外債ETF貢獻， 總資產管理規模逾3,000億元，年成長87%。ETF檔數及管 理資產規模持續成長，較2018年成長117%，為國內第三大E TF發行公司。展望2020年，富邦投信將建構完整產品線， 建構因應投資全球化、老齡化、低利率趨勢產品，並發展特色商品， 且持續拓展ETF產品線。

富邦銀行(香港) 營收表現持續穩定提升 富邦華一銀行持續深耕大陸市場

在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)2019年營收表現持續穩 定提升，資產品質穩健，逾放比降至0.33%。 放款維持穩健策略，企業貸款帶動放款餘額成長9.7%。2019 年稅後淨利下降27%，主要受2019年起投資廈門銀行收益改認 列於金控。2020年業務發展規劃包括提升營運效率， 打造數位化平台，整合實體與虛擬銀行服務；優化資產組合， 資產成長朝向優質新戶，提升貸款收益性；擴大手收基礎， 發展投資類及保險業務， 透過發展多元產品及交叉銷售提升企業手續費收入。

富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台， 受惠利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加，稅後淨利較20 18同期成長83.5%。2019年存、貸款餘額皆創歷史新高， 年成長分別達53.9%及32.0%，帶動資產規模上升33. 9%。資產品質維持穩定，逾放比降至1.09%。2020年業務 發展規劃包括持續擴大存款規模， 深耕各地優質企業及個人線上服務， 整合集團資源深耕兩岸台商客戶；並將豐富商品種類， 透過保險及理財商品擴大管理資產規模， 並發展信用卡商機與拓展跨境支付。

富邦金控及各子公司2019年重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 26,507 0.60% 9.81% 4,857,322 台北富邦銀行 20,123 0.72% 10.44% 3,029,831 富邦銀行(香港)-註 2,370 0.56% 4.19% 430,900 富邦華一銀行-註 1,482 0.40% 5.58% 409,730 富邦產險 4,394 4.16% 13.21% 108,978 富邦證券 2,902 2.21% 7.96% 139,285 富邦金控 58,497 0.73% 10.94% 8,547,702

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。