中華電信協助企業防疫部署三部曲

新型冠狀病毒(COVID-19)持續肆虐， 為企業營運及發展帶來衝擊，勤業眾信聯合會計師事務所發布《 新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告指出， 超過八成的企業認為，提供員工彈性的工作方式是當務之急； 而中華電信與微軟攜手合作為客戶量身打造防疫資通訊解決方案， 推出「企業通訊防疫包2.0」、「企業遠端辦公包」、「 企業安心備份包」等服務，在疫期時間協助企業營運不中斷。

以HiNet光世代企業上網，搭配Office 365商務系列之企業通訊防疫包2.0​，透過Microsof t Teams遠距溝通協同合作，可支援250人同時視訊會議、 電子白板使用、螢幕桌面共享、Office文件共編、 控管團隊成員等企業級整合通訊功能，並具備1TB超大容量One Drive雲端儲存空間、50GB 郵件信箱Exchange Online，不僅提升工作效率，更讓團隊協同合作無縫接軌。

企業遠端辦公包係以微軟虛擬桌面(Windows Virtual Desktop, WVD)服務，透過Azure雲端環境快速部署及擴展Windo ws桌面與應用程式，支援多人同時連線，讓IT人員能集中管理使 用者桌面，並整合Office 365 服務，具有資訊安全、傳輸加密不外露的特性，不受設備性能限制， 讓員工能遠距彈性辦公。

面對重大災損威脅，必須確保資料與系統的異地備份、 備援與災難復原能力，企業安心備份包可讓企業能夠持續運作， 落實營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)。中華電信結合國際領導品牌Azure與Veeam， 針對不同設備包含工作站、虛擬機、伺服器等，透過Veeam Backup Agent輕鬆備份到雲端，讓企業有備無患，降低風險與損失。

此外，因應企業IT人員分群辦公需要，中華電信IDC在全台北、 中、南機房，提供異地備援機櫃搭配辦公空間之解決方案， 提供企業完備的營運不中斷計畫。中華電信整合資通訊領域優勢， 以豐富的團隊營維運經驗，提供專業架構規劃與技術諮詢服務， 協助企業超前部署，共同面對防疫挑戰。