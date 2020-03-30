台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超140.12億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/3/23~2020/3/27）外資在集中市場總買進金額為2,350.32億元，總賣出金額為2,490.44億元，賣超為140.12億元，另統計自2020年年初至3月27日止，外資總買進金額為2兆2,798.67億元，總賣出金額為2兆8,010.14億元，累計賣超為5,211.47億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆1,469.53億元新台幣，占全體上市股票市值的41.31%，較3月20日的11兆6,813.24億元新台幣，增加4,656.29億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進184,361千股，賣出155,893千股，買超28,468千股。

第二名：台新金：買進80,958千股，賣出56,470千股，買超24,488千股。

第三名：金像電：買進50,548千股，賣出26,651千股，買超23,897千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進179,785千股，賣出273,120千股，賣超93,335千股。

第二名：友達：買進154,872千股，賣出237,594千股，賣超82,722千股。

第三名：中信金：買進164,977千股，賣出215,553千股，賣超50,576千股。