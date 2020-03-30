南市反毒無國界 4語衛教宣導移工新住民嘛ㄟ通

外籍移工離鄉背井到臺灣，在異地工作飽受思鄉之苦加上沒有家人陪伴，常會與同儕一同至休閒娛樂場所從事娛樂活動來紓解壓力，若不慎遇到不法人士以販毒為業，藉由販賣毒品來控制移工以牟取暴利。臺南市某越南小吃店為移工聚集場所，因多次遭警方查獲到毒品，且業者「顯無悔過之意」，為避免外籍移工聚集場所形成治安隱憂，在警方加強臨檢稽查掃蕩下，店家承受不住壓力已暫時歇業。

臺南市政府表示，移工涉毒案件中毒品管道大多透過同鄉或同僚取得，許多移工因不熟悉本國「毒品危害防制條例」一不小心就容易誤觸法令。為了讓外籍移工仲介對毒品危害相關法律與應負責任有所認識，並勇於檢舉販毒及施用毒品之人。

臺南市政府毒品危害防制中心特製「反毒無國界，無毒環境健康有勁」衛教手冊，包含印尼文、泰文、越文、英文四種語言，內容包含認識毒品、反毒三不一要、戒毒諮詢求助資源、毒品相關罰則等，藉此幫助外籍移工及仲介提升反毒知能，減少外籍移工涉毒機會，建立正確反毒認知觀念及增加拒絕毒品的技巧。

外籍移工在臺工作期間，不得製造、運輸、販賣、轉讓、施用或持有毒品危害防制條例所規範之各級毒品，經查獲遭刑事起訴或行政裁罰者，勞動部將廢止外籍移工的聘僱許可，並限令出國，不得再於臺灣境內工作。（新聞轉載自新住民全球新聞網）