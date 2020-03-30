青年海外志工愛在泰北 補足教育資源就「匠」做

桃園市至善高中木工科的師生至泰北地區學校，協助學童修繕課桌椅。（照片來源：教育部） 桃園市至善高中木工科的師生至泰北地區學校，協助學童修繕課桌椅。（照片來源：教育部）

去年榮獲教育部青年署青年海外和平工作團隊競賽非「銅」小可獎的「桃園市木匠的家志工大隊」，由社團法人桃園市木匠的家關懷協會青年志工和桃園市至善高中木工科的師生組成，發揮木工專業，於暑假前往泰國清萊滿星疊大同中學，共同合作進行教室課桌椅的修復工作，讓資源不足的學童能夠快樂、安心上課。

大同中學幼兒園教室不僅課桌椅數量不足，且原有課桌椅完全相連，高度及深度無法配合學生的年齡、高矮調整，在地亦缺乏專業的木工。青年志工團隊評估這些課桌椅皆為實木，維修及改造後仍可使用多年，於是進行修復和拆解再造。此外，為了使校方日後也能自行修繕，甚至讓學生擁有技藝專長有助於未來生涯發展，團隊更利用校園閒置空間作為木工工具室，教導校內的師生具有基本的木工知識，使他們學會工具操作木工設備及維修木桌椅。

由於大同中學位於山上，資源缺乏且路途遙遠，修復課桌椅需要的設備與材料須開車到山下採買，每次都需花掉一天時間。隊員表示，在酷熱的夏天裡，儘管汗水浸濕了大片衣裳，但是大同中學的學生們不怕吃苦，認真積極的學習態度讓人感動，他們常懷知足感恩的心，向青年團隊道謝，讓隊員們學會了惜福、分享、感恩。最終，在團員和校方16天的努力下，完成了20組課桌椅的修復，大大改善教室內座位擁擠的情況，也解決了因桌椅太密集而導致環境難打掃的問題。（新聞轉載自新住民全球新聞網）