台南警多語宣導居家檢疫重要性 籲逾期居留者速投案

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為防止武漢肺炎漫延，避免外籍人士入臺後，不遵守居家檢疫規定，台南市警六分局防治組至轄內有外籍人士聚集運動酒吧、小吃店、公園等臨檢與盤查，同時也拘束轄內業者自主管理，加強量測體溫、戴口罩與利用酒精消毒，以保障消費者安全，如有查獲違反檢疫(隔離)規定者，最高罰100萬。

近來「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」大爆發，更出現失聯移工因非法從事看護工作感染，故內政部推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，以防堵防疫網缺口，宣導期自109年3月20日至3月31日，實施期間自4月1日至6月30日，專案期間不收容、不管制來臺期間，採最低罰鍰2,000元，失聯移工與逾期停留外來人口均適用。

專案結束後「查獲」者，依移民法規予以收容、裁處罰鍰2,000元至1萬元，管制禁止入國或不予許可期限。為恐更多逾期停(居)留人口隱身社會角落，成為防疫缺口，南警六分局防治組特別準備中、英、越、印、泰語版宣導文，前往「占暉光學股份有限公司」，以母語文宣讓移工深知該特赦新令。

外籍人士的檢疫安全，是南警六分局當前相當重視的警政工作，「家是安全惟一的路」，居家檢疫人士要「乖乖自守在家」，外籍逾期停居留人士要「快快自首回家」，拒絕趴趴走。